메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

작년 대중골프장 입장객 4.2% 감소…대중골프장협회 총회 보고

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권훈 기자
수정 2026-03-24 18:25
입력 2026-03-24 18:25
이미지 확대
한국대중골프장협회 정기총회 모습. 한국대중골프장협회 제공.
한국대중골프장협회 정기총회 모습. 한국대중골프장협회 제공.


한국대중골프장협회(회장 우정석)는 24일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 정기이사회 및 정기총회를 개최했다.

이날 총회에서 협회는 지난해 대중형골프장 평균 내장객은 18홀 기준으로 8만542명으로 집계됐다고 보고했다. 이는 2024년 8만9376명보다 4.2% 감소한 것이다.

그린피도 줄어들었다고 협회는 밝혔다.

작년 대중골프장 주중 그린피는 14만6천원으로 2024년 15만9천원보다 8.2%가량 내렸다. 주말 그린피 18만8천원은 2024년에 비해 8.7%나 인하됐다.

협회는 현행 골프장 표준약관 상의 예약금 및 위약금 등 불합리한 규제의 개선, 개인사업자인 캐디의 국민연금·건강보험 적용 제외, ‘일하는 사람 기본법안’ 및 ‘근로자 추정제도’관련 업계 현실을 반영한 제도 도입 건의 등을 포함 골프장 산업 관련 법률·제도 개선을 위한 협회 대응 활동도 회원사에 보고했다.

또 대중골프장의 월별ㆍ지역별 평균 내장객 수와 골프장 그린피, 캐디 운영 현황 등 다양한 통계 분석 자료를 제공하고, 골프장 전문 정보지인 ‘대중골프장 경영 브리프’를 발간하여 회원사 경영 및 관리업무를 지원하고 있음을 알렸다.

협회는 이상기후에 따른 코스관리 지원을 강화하여 코스관리 현장진단 및 토양ㆍ수질 분석, 이상 발생 시 긴급 지원 서비스 체계를 갖추고, 홀인원 등 특별 기록 달성 골퍼에 대한 협회 명의 공인인증서 발급을 활성화해 나가겠다고 강조했다.

총회는 작년 결산과 올해 예산 16억9천600여만원 및 사업계획을 승인했다.

벨라스톤CC 홍재원 대표와 경상북도문화관광공사(보문GC·안동레이크GC) 김남일 사장이 경영혁신 최우수상, 다이아몬드CC 황용해 부장과 솔라고CC 손현경 부장, 세븐밸리CC 이지민 과장, 웨스트오션CC 강민수 사원이 우수상을 각각 받았다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

한국대중골프장협회 우정석 회장은 “골프 산업을 둘러싼 경영 환경은 국내외 경제 여건과 소비 트렌드의 변화, 그리고 새로운 제도 및 규제 속에서 그 어느 때보다 빠르게 바뀌고 있다”며 “많은 도전에 직면해 있는 대중골프장의 경영 여건 향상을 위해 협회는 다양한 분야에서 역할과 책임을 더욱 힘차게 추진하겠다”고 밝혔다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2025년 대중형골프장 평균 내장객은 전년 대비 증가했나?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기