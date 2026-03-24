캘러웨이골프 코리아, 신세계 강남점에 체험형 브랜드 팝업스토어 개설

이미지 확대 캘러웨이골프 체험형 브랜드 팝업스토어 ‘나씽 비츠 디스(Nothing Beats This)’ 파크. 캘러웨이골프 제공.

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캘러웨이골프 코리아가 체험형 브랜드 팝업스토어 ‘나씽 비츠 디스(Nothing Beats This)’ 파크를 24일부터 4월 5일까지 신세계백화점 강남점 센트럴시티 1층 오픈스테이지에서 운영한다.이번 팝업스토어는 ‘골프, 최고의 순간’을 주제로 기획된 체험형 브랜드 공간으로, 방문객이 캘러웨이의 혁신 DNA와 브랜드 스토리를 직접 경험하고 자신만의 골프 스타일과 최고의 순간을 발견할 수 있도록 구성됐다.방문객은 팝업스토어 입장 시 제공되는 스탬프 투어 미션을 수행하며 각 체험 존을 순차적으로 경험하게 되며, 미션 완료 시 다양한 리워드가 제공된다. 또한 스마트 웨이팅 시스템을 도입해 대기 부담을 줄이고 보다 쾌적한 환경에서 체험을 이어갈 수 있도록 했다.‘캘러웨이 드라이버 히스토리’ 존에서는 캘러웨이의 혁신 DNA와 브랜드 철학을 소개하며 브랜드 헤리티지를 직관적으로 전달한다. 이어 ‘360° 포토존’ 존에서는 투어 선수의 경기 전 준비 과정을 모티브로 한 투어 라커 공간에서 캘러웨이의 어패럴과 클럽을 체험하고, 360도 영상 촬영을 통해 자신만의 퍼포먼스 스타일을 기록할 수 있다.‘퍼팅 챌린지’ 존에서는 오디세이 퍼터를 활용한 퍼팅 챌린지를 통해 자신의 실력과 감각을 테스트할 수 있으며, 가족 단위 방문객도 함께 즐길 수 있는 프로그램들이 운영된다.마지막으로 ‘스코어보드 포토존’ 존에서는 방문 경험을 사진으로 기록하고 공유할 수 있는 공간도 마련했다.권훈 기자