골프장경영협회, 코스관리 백서 발간… 기후위기 시대 코스관리 실무 지침 제시

이미지 확대 한국골프장경영협회가 펴낸 2025년 코스관리 백서. 한국골프장경영협회 제공.

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한국골프장경영협회(회장 최동호)가 급변하는 기후 환경 속에서 골프장 경영의 안정성을 확보하고 과학적인 관리 기준을 제시하기 위한 ‘2025년 코스관리 백서’를 발간했다고 24일 밝혔다.이번 백서는 기후변화가 더 이상 예외적인 변수가 아닌 골프장 경영의 상수가 된 현실을 반영하여, 전국 회원사 골프장의 현장 자문과 축적된 데이터를 기반으로 작성된 실무형 자료다.최근 골프장 업계는 폭염과 열대야의 장기화, 국지성 집중호우와 가뭄의 반복 등 기후 리스크로 인해 기존의 경험과 관행에 의존하던 관리 방식에 한계를 느끼고 있다.특히 지난해에는 유례없는 기후변화로 켄터키블루그래스 등 한지형 잔디가 큰 피해를 입었으며, 제주 등 일부 지역에서는 페어웨이 잔디를 중지로 교체하는 등 운영에 큰 어려움을 겪기도 했다. 이에 부설 한국잔디연구소 연구진들은 전국 현장을 순회하며 체득한 분석 결과와 대안을 이번 백서에 집대성했다.백서는 총 6부로 구성되어 2025년 기후 조건과 코스관리 현황을 정밀 분석하고, 국내 골프장의 초종 구조 변화와 향후 운용 전략을 상세히 다룬다. 또한 단순한 기록을 넘어 지역별 기후 특성과 관리 여건의 차이를 반영한 예방 중심의 관리 전략을 제시함으로써 개별 골프장이 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 돕는다.백서에서는 기후 리스크의 상수화가 코스관리 난도 상승과 인력 수급 제약, 비용 상승으로 직결되고 있다고 분석하며, 초종과 비용 전략의 재편 및 예방 중심 체계로의 전환이 필수적임을 강조했다.이번 백서 집필에는 한국잔디연구소의 잔디병해, 잡초, 해충, 토양 및 비료 등 각 분야별 전문 연구원들이 대거 참여해 전문성을 높였다.한국골프장경영협회 최동호 회장은 발간사를 통해 “본 백서가 회원사들이 각자의 코스관리 여건을 점검하고 향후 전략을 수립하는 데 있어 하나의 나침반이 되기를 바란다”며 “앞으로도 현장 중심의 지원 체계를 강화해 회원사와 함께 지속 가능한 운영 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.권훈 기자