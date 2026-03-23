KLPGA, 2026년 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가 모집

이미지 확대 지난해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가자들이 경기 용인시 수원CC에서 활동을 마치고 단체 사진을 찍었다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 2026년 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’ 참가자를 모집한다.2015년에 시작한 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’는 유소년의 골프에 대한 흥미와 관심을 증대하기 위해 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 특히 참가자들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 프로그램을 제공해 전년도 참가자 대상으로 진행한 만족도 조사에서 재참여 희망률이 99.1%에 달할 만큼 만족도가 높다.골프캠프는 올해도 대회장의 열띤 분위기 속에서 직접 참여하는 KLPGA투어 갤러리 및 골프 활동 체험, 에티켓 보드 만들기, 골프 골든벨 등 다채로운 프로그램을 준비하고 있다.유소년 골프 저변 확대와 골프 대중화를 위해 ‘KLPGA Kidz 골프캠프’는 전국 8개 권역에서 총 10개 차수로 운영되며, 각 차수마다 선착순 30명을 모집해 총 300명의 골프 유소년이 참가할 수 있다.참가 모집 대상은 골프에 관심 있는 전국의 초등학교 3~6학년 여학생으로, 금일 오전 11시부터 구글폼(https://forms.gle/F2ZnFtDPXxisUfCW7)을 통해 모집할 예정이다.권훈 기자