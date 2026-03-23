17번 홀 김효주의 마법에 놀란 코르다 3퍼트 보기...김효주, 시즌 첫 우승으로 통산 8승

이미지 확대 김효주가 LPGA투어 포티넷 파운더스컵 최종 라운드에서 드라이버 티샷을 날리고 있다. 김효주는 이날 넬리 코르다의 맹추격을 뿌리치고 시즌 첫 우승을 따냈다.

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김효주가 미국여자프로골프(LPGA)투어 시즌 첫 정상을 와이어투와이어 우승으로 장식했다.김효주는 23일(한국시간) 미국 캘리포니아주 멘로파크의 샤론하이츠 골프 앤드 컨트리클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 포티넷 파운더스컵(총상금 300만달러) 최종 라운드에서 1오버파 73타를 쳐 최종 합계 16언더파 272타로 우승했다.세계랭킹 2위 넬리 코르다(미국)를 1타차로 제친 김효주는 이번 시즌 들어 세번째 출전한 대회에서 우승을 신고하며 쾌조의 시즌 출발을 알렸다.이 대회 우승은 지난 2015년에 이어 두번째다.김효주는 이번 대회에서 첫날부터 마지막날까지 내리 선두를 달린 끝에 우승했다. 이런 와이어투와이어 우승은 지난해 LPGA투어에서 세번 밖에 나오지 않은 진기록이다.김효주는 2023년 어센던트 LPGA 베네피팅 볼런티어스 오브 아메리카에 이어 두번째 와이어투와이어 우승이다.작년 포드 챔피언십을 제패한 뒤 1년 만에 우승 트로피를 보탠 김효주는 통산 8승 고지에 올랐다.우승 상금 45만 달러를 받은 김효주는 LPGA투어 통상 상금을 988만2890달러로 늘려 1천만 달러 돌파에 바짝 다가섰다.이번 시즌 이미향에 이어 김효주의 우승이 이어지면서 LPGA투어 한국 선수 우승은 작년(4승)을 뛰어넘을 발판을 마련했다.코르다에 5타나 앞선 단독 선두로 최종 라운드에 나서 우승을 떼어놓은 당상으로 여겼던 김효주는 그러나 코르다의 맹추격에 진땀을 흘려야 했다.코르다는 10번 홀까지 3연속 버디를 포함해 5타를 줄여. 제자리를 걸었던 김효주를 따라 붙었다.매치 플레이처럼 앞서거니 뒤서거니 각축전을 벌이던 둘의 승부는 17번 홀(파3)에서 갈렸다.1타차로 아슬아슬하게 앞서던 김효주는 티샷한 볼이 그린을 훌쩍 넘어 러프에 떨어졌다. 코르다는 그린에 볼을 올려 버디 기회를 만들었다.역전당할 위기에서 김효주는 기가 막힌 웨지샷으로 홀 1m 옆에 볼을 떨궈 가볍게 파를 지켰다. 코르다는 8m 버디 퍼트를 짧게 치더니 1m 파퍼트마저 놓치고 말았다. 김효주는 1개 홀을 남기고 2타차로 달아나며 승기를 잡았다.앞서 13번 홀(파3)에서도 그린을 벗어났지만 웨지샷으로 핀을 때리며 파를 지킨 김효주의 쇼트게임이 승부를 가른 셈이다.우승 직후 방송 인터뷰에서도 김효주는 “두번 모두 파가 어려울 것이라고 생각했다. 13번 홀은 운이 따랐다. 17번 홀에서는 쇼트게임에 자신이 있어서 잘하면 해낼 수 있을 것 같았다”고 환하게 웃었다.개막전에서 우승한 뒤 아시아 지역에서 열린 대회를 모두 건너뛰어 6주 동안 쉬었던 코르다는 마지막 18번 홀(파5)에서 버디 사냥에 실패, 1타차 준우승에 만족해야 했다. 코르다는 이날 3타를 줄였다.최종일 5언더파 67타를 몰아친 김세영과 3언더파 69타를 때린 임진희가 공동3위(11언더파 277타), 4타를 줄인 유해란이 공동5위(10언더파 278타)에 올라 한국 선수 4명이 톱10에 진입했다.권훈 기자