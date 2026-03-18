KPGA 복귀 장타왕 장유빈 “겨울 훈련 동안 드라이버샷 되살리는 데 중점”

이미지 확대 장유빈의 아이언샷. KPGA 제공.

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2024년 장타력을 앞세워 한국프로골프(KPGA)투어 상금왕과 제네시스 대상, 평균타수 1위를 석권하고 작년에는 LIV 골프에서 뛰었던 장유빈이 올 시즌부터 KPGA투어로 돌아온다.LIV 골프에서 초라한 성적에 그쳤던 장유빈은 18일 KPGA투어를 통해 “복귀 인사를 드리는 것조차도 민망하고 죄송할 정도로 지난 시즌에 아쉬운 성적표를 받았다. LIV 골프에서 뛴 작년 초에 비거리가 줄어들기도 했고 볼 스피드도 생각처럼 잘 나오지 않았다. 해외투어를 다니면서 레슨을 제대로 받을 수 없었기 때문에 어려운 부분이 많이 있었다”고 털어놨다.또 “성적은 아쉽지만 세계적인 선수들과 플레이하며 보고 배운 것도 많다. 특히 캐머런 스미스의 경기 운영과 위기관리 능력이 가장 인상깊었다. ‘세계적인 선수는 다르구나’라는 생각이 들면서 동기부여가 됐다”고 말했다.지난 달까지 한 한달 동안 베트남에서 겨울 전지 훈련을 한 장유빈은 “지난 시즌 중 교정하지 못한 스윙 자세나 줄어든 비거리, 볼 스피드를 위주로 훈련했다. 드라이버 샷 감각을 되살리는 것이 전지훈련 목표 중 하나였다”고 말했다.그는 “2024년 KPGA투어에서 뛰던 때 컨디션을 되찾기 위해서 굉장히 많은 노력을 했다. 전지훈련 마무리 단계 즈음에는 기량이 어느 정도 돌아왔다고 느꼈다. 앞으로 나아갈 방향도 잘 잡히고 있다. 현재는 최대한 이른 시일 내에 거리감이 완전히 돌아오는 것을 목표로 하고 있다”고 덧붙였다.장유빈은 올해 KPGA 투어와 함께 아시안투어 인터내셔널 시리즈도 병행할 계획이다.권훈 기자