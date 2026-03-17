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KPGA 김홍택, 렉서스 탄다…천우모터스와 후원 계약

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권훈 기자
수정 2026-03-17 09:39
입력 2026-03-17 09:39
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렉서스 공식 딜러사인 천우모터스와 후원 계약을 한 김홍택. 천우모터스 제공.
렉서스 공식 딜러사인 천우모터스와 후원 계약을 한 김홍택. 천우모터스 제공.


온라인과 오프라인을 넘나드는 한국프로골프(KPGA)투어 인기 선수 김홍택이 렉서스 자동차를 탄다.

렉서스 공식 딜러사인 천우모터스(대표 정세림)는 김홍택과 차량 후원 계약을 했다고 17일 밝혔다.

천우모터스는 김홍택에게 렉서스 RX450h+ 차량 등을 지원한다.

김홍택은 KPGA투어와 스크린 골프 리그 G투어를 병행하며 필드와 스크린을 둘 다 접수한 ‘ 이도류’로 유명하다.

스크린 골프 리그 G투어에서는 통산 16승을 올렸고 KPGA투어에서는 3차례 우승했다.

천우모터스 정세림 대표는 “평소 공격적이고 화끈한 플레이로 골프 팬들의 사랑을 받고 있는 김홍택 선수의 플레이 스타일이 렉서스와의 이미지와 잘 맞는다고 생각한다. 2026년 김홍택 선수가 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.


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천우모터스는 용산전시장, 일산전시장, 강북전시장, 장한평전시장, 광진전시장, 의정부전시장 등 6개 렉서스 판매점을 운영하고 있다.

권훈 기자
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