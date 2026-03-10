박인비가 나선 대한골프협회 국가대표 소집 교육

이미지 확대 박인비가 국가대표 후배들에게 강의하고 사진을 함께 찍었다. 대한골프협회 제공.

대한골프협회(KGA)가 2026년 국가대표와 국가 상비군을 대상으로 소집 교육을 했다고 10일 밝혔다.이번 교육은 지난 7일부터 8일까지 이틀간 서울 송파구 서울올림픽파크텔 4층 베를린홀에서 열렸다.국가대표와 상비군 선수들은 마음가짐과 정신교육, 운영 규정, KGA 랭킹 시스템, 미디어 트레이닝, 스포츠 인권 교육, 도핑 방지 교육, 골프 규칙, 골프 트레이닝, 골프 스윙의 운동역학적 접근법 , 약물 오남용 및 섭취, 자기 주도적 부상 케어, 퍼터 피팅 및 선택 가이드 등 을 배웠다.1일차 강의 때 골프 세계 명예의 전당 회원인 박인비가 1시간 20분 동안 강의에 나섰다.미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 메이저 7승 등 21승을 쌓은 박인비는 2016 리우데자네이루 올림픽에서 금메달을 획득했다.현재는 KGA를 대표해 국제골프연맹(IGF) 이사 겸 행정위원으로 활동 중이다.박인비는 “자만하면 안 된다. 프로 데뷔 때까지만 해도 누구와 붙어도 지지 않을 자신이 있었다. 프로 무대에 가보니 전 세계에서 잘하는 사람이 모두 모여있었다. 자신감은 좋지만, 자만하지 말아야겠다고 생각했다. 여기에서는 최고이지만, 밖에서는 그렇지 않을 수 있다”고 조언했다.박인비는 또 “실패를 두려워하면 안 된다. 내가 할 수 있는 모든 것을 다 쏟아부었으면 좋겠다. 도전하고, 실패하면서 배웠으면 한다. 해보고 싶은 것이 없을 때까지 말이다”고 강조했다.KGA 랭킹 시스템을 통해 선발된 2026년 국가대표는 국가대표는 남자부 강승구(남성고2), 김민수(호원고부설방통고3), 박건웅(한체대1), 손제이(동래고부설방통고1), 안해천(한체대2), 유민혁(서강고3)과 여자부 구민지(한체대1), 김규빈(학산여고2), 박서진(서문여고3), 양윤서(인천여고부설방통고3), 오수민(신성고3), 윤규리(학산여고1) 등으로 구성됐다.권훈 기자