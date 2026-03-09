메뉴
사진·영상 장비 전문 기업 세기P＆C, 강가율 등 KLPGA 선수 3명으로 골프단 창단

권훈 기자
수정 2026-03-09 14:08
입력 2026-03-09 10:03
이미지 확대
양서후(왼쪽부터), 이봉훈 회장, 강가율, 유다겸. 세기P＆C 제공.
양서후(왼쪽부터), 이봉훈 회장, 강가율, 유다겸. 세기P＆C 제공.


사진·영상 장비 전문 기업 세기P＆C(회장 이봉훈)가 여자 프로 골프단을 창단했다고 9일 밝혔다.

세기P＆C 골프단은 한국여자프로골프(KLPGA)투어 강가율 , 양서후, 유다겸 등 3명으로 구성됐다.

강가율은 2024년에 KLPGA투어에 발을 디뎌 올해까지 3년 연속 KLPGA투어에서 뛰고 있다.

양서후는 올해부터 KLPGA투어에 나선다. 유다겸은 드림투어에서 활동한다.

2024년부터 KLPGA 드림투어 대회와 선수들을 후원한 세기P＆C는 올해부터 본격적으로 정규투어 선수를 후원하게 됐다.
세기P＆C이봉훈 회장은 “세기P＆C는 선수들이 최상의 컨디션에서 기량을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다. 각 선수들이 목표를 향해 성장할 수 있도록 함께 응원하겠다” 고 밝혔다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
