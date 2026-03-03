KLPGA, AI기반 심층 분석 ‘KLPGA 선수 데이터 리포트’ 발간

이미지 확대 KLPGA가 발간한 2025년 데이터 리포트.

한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)는 AI 기반 심층 분석을 도입한 ‘2025 KLPGA 선수 데이터 리포트’를 선보였다고 3일 밝혔다.KLPGA는 공식 기록 파트너 ㈜CNPS(대표이사 최형석)를 통해 2019년 6월부터 위치 기반 거리 데이터를 수집하며 ‘글로벌 데이터 넘버원 투어’로 자리매김했다. 특히 2020시즌 종료 후 제공한 데이터 리포트는 선수들로부터 긍정적인 반응을 얻었으며, 이후 선수들의 경기력 향상을 위해 매년 제공하고 있다.이번 리포트에는 72만 건 이상의 RTK GPS 고정밀 데이터에 AI 기반 심층 분석 기능을 결합해 ▲스트로크게인드 스토리텔링 분석 ▲ 개선 영역 예측 분석 ▲순위대별 맞춤 비교 분석 ▲표준편차 기반 기복 정밀 진단 분석 ▲성적 연동 균형-불균형 분석 ▲환경별 적응도 분석 등 6대 AI 심층 분석 항목이 추가되면서 기존의 단순 통계 및 순위 나열 방식에서 벗어나 인과 관계 기반의 스토리텔링 분석 등 전문성과 실효성을 강화했다.영역별 세부 분석도 고도화됐다. 티샷, 어프로치, 그린주변, 퍼트 영역에서 거리별 페어웨이 안착률, 거리별 정확도 세분화, 다양한 라이별 스크램블링, 거리별 1퍼트 성공률 등 리포트의 기본 통계에 더해 세부 분석이 추가됐다.아울러 KLPGA는 데이터 신뢰도를 높이기 위해 데이터 품질 관리 기준을 도입했다. 표본 부족으로 통계적 유의미성이 낮거나 왜곡 가능성이 있는 기록은 분석에서 배제했고, 현장 여건을 충실히 반영한 분석 체계를 구축하는 데에도 신경썼다.KLPGA 김상열 회장은 “AI 시대가 도래한 만큼 이번 데이터 리포트에 AI를 접목하기 위해 심혈을 기울였는데, 기대한 성과가 나온 것 같아 뜻깊다”고 말하며 “앞으로도 KLPGA는 선수들의 경기력 향상을 위한 데이터 사업 발전은 물론, 골프 팬·스폰서·미디어 등 모든 관계자가 함께 즐길 수 있는 기록 데이터를 구축하고, 다양한 분야에 AI를 도입해 선진 기술을 선도하는 투어로 도약하겠다”고 전했다.권훈 기자