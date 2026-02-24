메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

FJ, ‘임성재 골프화’ 프로/SL 신제품 공개

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권훈 기자
수정 2026-02-24 15:21
입력 2026-02-24 15:21
이미지 확대
FJ가 24일 공개한 신형 ‘프로/SL’ 골프화. FJ 제공.
FJ가 24일 공개한 신형 ‘프로/SL’ 골프화. FJ 제공.


풋조이(FJ)는 미국프로골프(PGA)투어 선수들이 경기 때 신는 골프화 ‘프로/SL’ 신형을 24일 공개했다.

이날 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스 호텔에서 열린 FJ 2026년형 ‘프로/SL’ 공개 행사에는 미국 FJ 본사의 크리스 린드너 총괄대표와 리사드 프라이어 글로벌 제품 총괄 부사장이 직접 참석해 신제품에 적용된 각종 기술 등을 설명했다.

국내 골프팬들에게는 ‘임성재 골프화’로 입소문이 난 ‘프로/SL’은 이번에 신발 구조를 모조리 새롭게 설계했다.

이 신발에 적용된 ‘Z-TEC’ 기술은 필요한 기능을 필요한 위치에 정확하게 배치해 움직이는 부분은 더 유연하게, 충격 흡수가 필요한 부분은 더 편안하게, 지지력이 필요한 부분은 더 단단하게 신발 각각의 부분의 역할을 구분해 배치하는 복합 구조가 특징이다.

이 기술을 통해 스윙 때는 안정적인 지지력을, 코스를 걸을 때는 자연스러운 편안함을 동시에 구현했다.
비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

신발을 개발할 때마다 PGA투어 선수들의 피드백을 받아서 반영하는 FJ는 임성재가 이번 신제품을 받아보고 “강한 하체 리드와 일관된 스윙 템포가 요구되는 내 플레이 스타일에 안정적인 지지력과 과하지 않은 반응성이 가장 잘 맞는다”고 평가했다고 전했다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
FJ가 공개한 2026년형 프로/SL의 핵심 기술명은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기