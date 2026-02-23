보이스캐디, 골프워치 ‘T13 프로’ ·레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’ 출시

이미지 확대 보이스캐디 신제품 골프워치 ‘T13 프로’와 레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’. 보이스캐디 제공.

국내 골프 거리측정기 브랜드 보이스캐디(대표이사 김준오)가 2026년형 신제품 골프워치 ‘T13 프로’와 레이저 거리측정기 ‘SL 미니 더 블랙’을 출시했다고 23일 밝혔다.2014년 첫 출시 이후 꾸준하게 성능을 발전시켜온 T 시리즈 골프워치의 13번째 제품 ‘T13 프로’는 본체가 7% 더 날씬해지고 지름도 4% 줄어서 손에 쥐는 감각이 더 좋아지면서 화면은 더 넓어져 시인성은 향상됐다.‘플레이 투게더’, ‘라운드 요약’ 등 다양한 정보 제공 기능을 더해 필드에서도 스크린 골프처럼 직관적인 플레이 분석이 가능하도록 설계됐다. 단순한 거리 정보 제공을 넘어 라운드 내내 골퍼를 돕는 ‘손목 위의 캐디’ 역할을 강화했다.‘SL 미니 더 블랙’은 컴팩트한 디자인과 핵심 기능 중심의 구성으로 소비자들의 호응을 얻은 ‘SL 미니’의 기술적 장점은 유지하면서 블랙 컬러 특유의 고급스러운 디자인을 더했다.권훈 기자