메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

DP월드투어, LIV 선수 8명에 조건부 출전권 부여

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
권훈 기자
수정 2026-02-22 11:03
입력 2026-02-22 11:03
이미지 확대
LIV 골프에서 최정상급 선수로 꼽히는 욘 람(스페인)이 티샷하고 있다.
LIV 골프에서 최정상급 선수로 꼽히는 욘 람(스페인)이 티샷하고 있다.


세계랭킹 23위 티럴 해턴(잉글랜드)를 비롯해 LIV 골프 소속 선수 8명이 올해 DP월드투어 대회에 거의 제약없이 활동할 수 있게 됐다.

DP월드투어는 해턴과 로리 캔터(잉글랜드), 토마스 데트리(벨기에), 톰 매키빈(북아일랜드), 아드리안 메롱크(폴란드), 빅토르 페레즈(프랑스), 다비드 푸이그(스페인), 엘비스 스마일리(호주) 등에게 조건부 출전권을 부여했다고 22일 밝혔다.

이들은 이에 따라 앞으로 DP월드투어와 LIV 골프를 사실상 병행할 수 있다.

이들은 DP월드투어가 부과한 벌금을 완납하고 DP월드투어에 제기한 소송 등을 철회하며 DP월드투어가 지정한 대회와 홍보 행사 등에 더 많이 참가하기로 약속한 대신 이런 혜택을 받았다.

그러나 LIV 골프에서 최정상급으로 꼽히는 욘 람(스페인)은 이번 조건부 출전권 부여 대상에서 빠졌다.

람은 DP월드투어가 제시한 조건을 받아들이지 않은 것으로 알려졌다.


비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

람이 DP월드투어와 대립을 이어갈 경우 라이더컵에 유럽 대표로 출전하지 못하는 사태도 벌어질 수 있다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기