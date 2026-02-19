타이틀리스트, 보키 디자인 SM11 웨지 출시

이미지 확대 타이틀리스트가 출시한 신형 보키 디자인 SM11 웨지.타이틀리스트 제공.

타이틀리스트가 신형 보키 디자인 SM11 웨지를 출시한다고 19일 밝혔다.PGA 투어에서 가장 많은 선수가 사용하는 보키 디자인 웨지는 투어 선수들의 피드백을 바탕으로 2년마다 새 모델을 선보인다.새로운 SM11 웨지는 일관된 탄도와 거리 컨트롤, 뛰어난 타구감, 그리고 최대 스핀 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다.로프트, 바운스 그라인드 조합을 정교하게 확장해 다양한 스윙과 코스 조건에서도 안정적인 임팩트를 구현한다.다양한 샷 상황에서도 안정적인 스핀 컨트롤을 구현하기 위해 그루브 설계와 표면 처리, 내구성까지 전 영역을 정밀하게 개선했다.샷 유형과 로프트 구간에 따라 새롭게 설계된 3가지 전용 그루브 형태는 웨지가 사용되는 상황에 최적화된 스핀 퍼포먼스를 제공한다.고주파 열처리 공정을 적용해 그루브의 마찰력과 내구성을 강화해 오랜 시간 동안 높은 스핀 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 했다.총 6가지 그라인드(F, S, M, D, K, T)와 27가지 스펙 조합을 통해 골퍼는 자신의 플레이 스타일에 맞는 최적의 웨지를 선택할 수 있다.권훈 기자