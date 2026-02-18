제네시스, PGA 투어 대회 타이틀 스폰서 계약 2030년까지 연장

이미지 확대 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서 조인식에 참석한 타이거 우즈(왼쪽부터), 정의선 현대차그룹 회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자. 현대차그룹 제공.

이미지 확대 PGA 투어 제네시스 인비티에셔널이 열리는 리비에라 컨트리클럽. 현대차그룹 제공.

현대차 고급 브랜드 제네시스가 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널을 2030년까지 계속 후원한다고 18일 밝혔다.이날 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 리비에라 컨트리클럽에서 열린 후원 조인식에는 정의선 현대차그룹 회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO), 제네시스 인비테이셔널 호스트인 타이거 우즈(미국), 장재훈 현대차그룹 부회장 등이 참석했다.이 대회는 1926년 LA오픈으로 시작해 올해 100년째를 맞았다.2017년부터 타이틀 스폰서로 참여한 제네시스는 13년 동안 타이틀 스폰서십을 이어가게 됐다.정의선 회장은 “PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 파트너십을 확대하고, 2030년까지 대회 후원을 이어가게 돼 매우 뜻깊다”며 “100년 전통을 이어온 제네시스 인비테이셔널은 골프라는 스포츠와 제네시스 브랜드를 정의하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 보여주는 무대”라고 말했다.우즈 역시 “제네시스와 함께 한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 기회였다”며 “제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사드린다”고 인사했다.제네시스는 지난해 5월 PGA 투어와 2030년까지 공식 자동차 후원 협약을 맺었고, 작년 7월에는 제네시스 스코틀랜드오픈 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장한 바 있다.올해 제네시스 인비테이셔널은 19일부터 나흘간 리비에라 컨트리클럽에서 개최된다.우승자에게 상금 400만달러(약 57억8천만원)와 GV80 쿠페 블랙 모델을 준다.또 대회 기간 선수들이 특정 홀에서 버디 또는 이글을 기록하면 기금을 적립해 미국 적십자사 등 자선 단체에 기부할 예정이다.권훈 기자