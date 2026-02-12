캘러웨이 골프, 빠른 볼 스피드와 관용성 결합한 퀀텀 아이언 출시

캘러웨이골프 코리아가 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 동시에 원하는 골퍼를 위해 설계한 퀀텀(Quantum) 아이언을 출시한다고 12일 밝혔다.
퀀텀 아이언은 헤드 가장자리 안쪽을 360°로 파낸 언더컷 구조를 통해 헤드 전반에 전략적으로 무게를 재배치, 이를 통해 빠른 볼 스피드와 높은 탄도, 그리고 높은 관용성을 동시에 구현했다.
특히 아마추어 골퍼들에게 자주 나타나는 페이스 하단 임팩트 상황에서도 거리 손실을 효과적으로 줄여 안정적인 아이언 샷을 구현한다.
롱 아이언, 미들 아이언, 쇼트아이언에 각각 다른 솔을 적용해 다양한 라이에서도 지면 마찰을 최소화하고 임팩트 때 스피드 감소를 줄여 보다 안정적인 샷을 가능하게 한 것도 특징이다.
AI로 골퍼들의 아이언 타점 패턴을 분석해 페이스 전 영역에서 볼 스피드와 스핀 편차를 줄여 일정한 캐리 거리와 방향성을 제공한다.
우레탄 마이크로스피어 기술은 단조 아이언에 가까운 부드러운 타구감을 구현했다.
퀀텀 아이언은 퀀텀 맥스 아이언과 경량 모델인 퀀텀 맥스 패스트 아이언 두 가지 라인업으로 구성된다.
