캘러웨이 골프, 빠른 볼 스피드와 관용성 결합한 퀀텀 아이언 출시

이미지 확대 캘러웨이 퀀텀 아이언. 캘러웨이골프 코리아 제공.

캘러웨이골프 코리아가 빠른 볼 스피드와 높은 관용성을 동시에 원하는 골퍼를 위해 설계한 퀀텀(Quantum) 아이언을 출시한다고 12일 밝혔다.퀀텀 아이언은 헤드 가장자리 안쪽을 360°로 파낸 언더컷 구조를 통해 헤드 전반에 전략적으로 무게를 재배치, 이를 통해 빠른 볼 스피드와 높은 탄도, 그리고 높은 관용성을 동시에 구현했다.특히 아마추어 골퍼들에게 자주 나타나는 페이스 하단 임팩트 상황에서도 거리 손실을 효과적으로 줄여 안정적인 아이언 샷을 구현한다.롱 아이언, 미들 아이언, 쇼트아이언에 각각 다른 솔을 적용해 다양한 라이에서도 지면 마찰을 최소화하고 임팩트 때 스피드 감소를 줄여 보다 안정적인 샷을 가능하게 한 것도 특징이다.AI로 골퍼들의 아이언 타점 패턴을 분석해 페이스 전 영역에서 볼 스피드와 스핀 편차를 줄여 일정한 캐리 거리와 방향성을 제공한다.우레탄 마이크로스피어 기술은 단조 아이언에 가까운 부드러운 타구감을 구현했다.퀀텀 아이언은 퀀텀 맥스 아이언과 경량 모델인 퀀텀 맥스 패스트 아이언 두 가지 라인업으로 구성된다.권훈 기자