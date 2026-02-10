스릭슨, Q스타 투어 시리즈 골프볼 출시

이미지 확대 스릭슨(SRIXON)이 출시한 Q스타 투어 시리즈 골프볼. 던롭스포츠코리아 제공.

던롭스포츠코리아(대표 홍순성)의 글로벌 골프 브랜드 스릭슨(SRIXON)이 Q스타 투어 시리즈 골프볼을 10일 출시했다.Q스타 투어 시리즈 골프볼은 지난해 전 세계 프로 골프 투어에서 48승을 올리며 검증된 스릭슨의 핵심 기술을 프로 선수의 스윙이 아닌 일반 아마추어 골퍼의 클럽 헤드 스피드에 맞춰 재설계한 것이 특징이다.3피스 구조에 매우 얇은 프리미엄 우레탄 커버를 적용해 뛰어난 그린 주변 스핀과 부드러운 타구감을 동시에 구현했다.임팩트 때그루브와 마찰력을 높이고 더 빠르게 멈추는 제동력을 제공한다. 또 중심부는 부드럽고 바깥으로 갈수록 단단해지는 구조의 코어는 볼 스피드와 타구감을 동시에 향상시켜, 드라이버 티샷부터 쇼트게임까지 일관된 퍼포먼스를 완성했다.골퍼의 취향과 플레이 스타일에 따라 선택할 수 있도록 Q스타 투어와 Q스타 투어 디바이드 등 두 가지 모델로 나왔다.권훈 기자