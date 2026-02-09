캘러웨이골프, XJ·XT 주니어 골프 세트 출시

이미지 확대 캘러웨이 XJ·XT 주니어 골프 세트. 캘러웨이골프 코리아 제공.

캘러웨이골프 코리아는 XJ·XT 주니어 골프 세트를 출시했다고 9일 밝혔다.XJ 주니어 세트는 입문용이며 XJ-2(키 115~135cm)와 XJ-3(키 130~150cm) 등 2종이다.주니어 골퍼의 체격과 스윙 스피드에 맞춰 설계된 스펙을 적용해 보다 쉽고 편안한 플레이를 돕는다.티타늄 헤드 드라이버는 긴 비거리를 제공하며, 경량 그라파이트 샤프트와 초경량 클럽 설계로 스윙 부담을 최소화했다. 큰 헤드의 캐비티백 아이언은 안정감과 부드러운 타구감을 제공한다. 오디세이 주니어 제일버드 퍼터가 추가됐다.XJ-2 세트는 드라이버, 페어웨이 우드, 7번·9번 아이언, 샌드 웨지, 퍼터 등 6개 클럽, XJ-3 세트는 하이브리드를 추가한 7개 클럽 구성이다.XT 주니어 세트는 키 150~175cm의 10대 청소년 골퍼용이다. 10개 클럽 풀세트 구성이 특징이다.티타늄 헤드 드라이버와 그라파이트 샤프트를 적용해 긴 비거리와 정교한 샷을 제공하며, 아이언과 웨지까지 균형 잡힌 구성으로 다양한 상황에서 최적의 플레이를 지원한다. 오디세이 주니어 제일버드 퍼터를 넣었다.권훈 기자