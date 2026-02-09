메뉴
LIV 떠난 리드, DP 월드투어에서 '펄펄'…카타르 마스터스 우승

권훈 기자
수정 2026-02-09 10:00
입력 2026-02-09 10:00
DP 월드투어 카타르 마스터스 우승 트로피를 든 패트릭 리드.
DP 월드투어 카타르 마스터스 우승 트로피를 든 패트릭 리드.


LIV 골프를 떠난 패트릭 리드(미국)가 DP 월드투어에서 펄펄 날고 있다.

리드는 9일(한국시간) 카타르 도하의 도하 골프클럽(파72)에서 열린 카타르 마스터스(총상금 275만달러) 최종 라운드에서 2언더파 70타를 쳐 최종 합계 16언더파 272타로 우승했다.

지난달 두바이 데저트 클래식에서 이어 올해에만 벌써 DP 월드투어에서 두번째 우승을 거뒀다.

지난주 바레인 챔피언십에서는 준우승했다.

그는 이번 우승으로 DP 월드투어의 포인트 순위인 레이스 투 두바이 랭킹에서 1위로 올라섰다.

세계랭킹도 25위에서 17위로 뛰었다. 그가 세계랭킹 20위 이내에 든 것은 2021년 이후 4년 만이다.

2018년 마스터스를 포함해 미국프로골프(PGA)투어에서 9번이나 우승한 리드는 2022년 LIV 골프로 옮겼다가 지난 달 LIV 골프를 떠나 PGA투어에 복귀하겠다고 선언했다.

LIV 골프에서 마지막 대회에 나선 지 1년이 지나는 오는 8월 말부터 PGA 투어 대회에 출전할 자격을 회복하는 리드는 2027년 시즌부터 본격적으로 PGA투어에서 활동할 예정이다.


이 대회에 출전했던 옥태훈은 공동 44위(3언더파 285타), 이정환은 공동 48위(2언더파 286타)에 그쳤다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
