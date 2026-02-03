테일러메이드, 신형 TP5 · TP5x 골프볼 공개

이미지 확대 테일러메이드 2026년형 TP5와 TP5x 5피스 투어 골프볼. 테일러메이드 제공.

테일러메이드가 완전히 새로워진 TP5와 TP5x 5피스 투어 골프볼을 3일 공개했다.디지털 프로토타이핑 기술을 활용해 10만 가지 이상의 TP5 및 TP5x 설계 조합을 분석한 끝에 비거리, 스핀, 일관성을 최적화한 5피스 구조를 완성했다고 테일러메이드를 설명했다.신형 TP5와 TP5x의 핵심은 테일러메이드가 새롭게 개발한 마이크로코팅 기술이다. 이 기술은 골프볼코팅 방식을 근본적으로 개선해, 모든 샷과 모든 볼에서 일관된 성능을 구현하는 데 초점을 맞췄다.특히 골프볼 표면 전체에 극도로 얇고 균일한 코팅 두께를 구현하는 마이크로코팅 기술은 최종 코팅 공정에서 페인트가 딤플 하단에 고이는 현상을 없앴다.어느 딤플에서도 동일한 코팅 품질을 유지하는 이 기술 덕분에 최적화된 탄도와 일정한 비거리를 보장하고 좌우 편차 감소 효과를 더했다. 바람이 있는 환경에서도 안정적인 볼의 궤적을 제공한다.2026년형 TP5는부드러운 타구감을 유지하면서도 이전보다 더욱 빠른 볼 스피드를 구현한 모델이다. 로리 맥길로이와 콜린 모리카와는 이미 새로운 TP5를 투어에서 사용 중이다.TP5에는 큰 코어를 넣어 임팩트 순간 클럽페이스와의 접촉 시간을 줄이고 에너지 전달 효율을 높여, 풀스윙 시 더 빠른 볼 스피드를 만들어낸다.TP5x는 테일러메이드 5피스 투어 볼 가운데 가장 빠른 볼 스피드를 구현하도록 설계된 모델이다. 새로운 소재를 적용한 맨틀 레이어 구조를 통해 풀스윙 시 더욱 빠른 볼 스피드를 제공하며, 안정적인 탄도를 구현한다.권훈 기자