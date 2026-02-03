부쉬넬, 선명도 높인 골프 거리측정기 ‘Tour V7 Shift’ 출시

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

PGA 투어 선수 99%가 사용하는 거리측정기 브랜드 부쉬넬의 공식 수입원 ㈜카네가 신제품 ‘Tour V7 Shift’를 공개했다고 3일 밝혔다. 이를 기념해 8일까지 공식 온라인 스토어에서 사전 예약 구매 시 부쉬넬 파우치를 증정하는 프로모션을 진행한다.이번 신제품은 최신 듀얼 컬러 OLED 디스플레이를 적용해 강한 햇빛이나 흐린 날씨 등 어떤 환경에서도 뛰어난 밝기와 선명한 시인성을 제공한다. 핵심 거리 정보를 한눈에 확인할 수 있어 필드 위에서의 정보 인지 속도를 한층 높였다.특히 ‘슬로프 퍼스트 기술(Slope First Technology)’을 통해 고저차 보정 거리를 녹색으로 선명하게 표시해 직관적인 클럽 선택을 돕는다. 새롭게 추가된 ‘레인지 리콜(Range Recall)’ 기능은 마지막 측정 거리를 다시 확인할 수 있게 해 불필요한 재측정을 줄이고 플레이의 흐름을 끊지 않도록 설계됐다.또한 부쉬넬 런치모니터와 연동되는 ‘마이백 클럽 추천’ 기능을 통해 골퍼 개개인의 실제 데이터 기반 최적화된 플레이 환경을 제공한다. 부쉬넬 관계자는 “독보적인 기술력이 집약된 이번 신제품은 골퍼들에게 가장 스마트한 판단 기준을 제시할 것”이라고 전했다.한편 부쉬넬은 2017년부터 대한골프협회(KGA) 국가대표 후원 브랜드로 활동 중이며 박현경, 유현조, 장유빈 등 국내 정상급 투어 선수들이 애용하고 있다.주현진 기자