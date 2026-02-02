메뉴
캘러웨이골프, 오디세이 Ai-DUAL 퍼터 시리즈 출시

권훈 기자
수정 2026-02-02 10:41
입력 2026-02-02 10:41
이미지 확대
캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이 Ai-DUAL 퍼터 시리즈. 캘러웨이골프 코리아 제공.
캘러웨이골프 코리아가 출시한 오디세이 Ai-DUAL 퍼터 시리즈. 캘러웨이골프 코리아 제공.


캘러웨이골프 코리아는 일관성과 안정성을 획기적으로 높인 ‘에이아이 듀얼(Ai-DUAL)’ 오디세이 퍼터 시리즈를 출시했다고 2일 밝혔다.

블레이드부터 말렛까지 폭넓은 헤드 디자인을 망라한 ‘에이아이 듀얼 스탠다드’ 라인업 11종과 제로 토크 설계가 들어간 ‘에이아이 듀얼 S2S‘ 라인업 5종이 이번에 나왔다.

‘에이아이 듀얼’ 시리즈 오디세이 퍼터는 AI가 설계한 듀얼 레이어 우레탄 인서트가 특징이다.

단단한 코어와 부드러운 외부 레이어를 결합해 페이스 어느 부분에 맞더라도 일관된 볼 스피드와 아주 부드러운 타구감을 구현한다.

19°로 기울어진 그루브 패턴은 임팩트 직후 곧바로 볼이 구르게 만들어 직진성을 크게 향상했다.
일부 모델에 넣은 직관적인 정렬 디자인 ‘하프볼 얼라인먼트’ 기술도 눈길을 끈다. 정확한 셋업을 돕는 이 기술은 실제 테스트 결과 짧은 거리 퍼팅 성공률을 13% 향상시켰다.

권훈 기자
