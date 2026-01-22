메뉴
타이틀리스트, 2026년형 투어소프트와 벨로시티 골프볼 출시

권훈 기자
수정 2026-01-22 14:24
입력 2026-01-22 14:24
타이틀리스트 벨로시티(왼쪽)와 투어소프트 골프볼. 타이틀리스트 제공.
타이틀리스트 벨로시티(왼쪽)와 투어소프트 골프볼. 타이틀리스트 제공.


타이틀리스트는 2026년형 ‘투어 소프트’와 ‘벨로시티’ 골프볼을 시장에 내놨다고 22일 밝혔다.

새로운 투어 소프트는 코어부터 커버까지 전면 재설계를 통해 더 긴 비거리와 향상된 컨트롤, 매우 부드러운 타구감을 선사한다.

비거리, 타구감, 스핀이 조화를 이뤄 티에서 그린에 이르는 과정에서 고른 성능을 원하는 골퍼에게 적합하다.

커버가 더 부드럽고 두꺼워졌으며 코어 크기는 조금 줄여 부드러운 타구감과 낮은 롱게임 스핀을 구현했다.

이 설계를 바탕으로 아이언샷에서 더 높은 탄도와 가파른 볼 착륙 각도를 만들어내 그린 적중률을 높였다.

신형 벨로시티는 비거리 향상, 낮은 롱게임 스핀, 날카로운 볼 비행, 안정적인 그린사이드 스핀을 제공하도록 설계됐다.새로운 커버와 더 부드러워진 코어 배합이 비결이다.

비거리를 최우선으로 고려하는 골퍼들에게 추천하는 골프볼로 내구성도 뛰어나다.
투어 소프트는 화이트와 옵틱 옐로우 2가지, 벨로시티는 화이트, 오렌지, 그린 등 3가지 색상으로 나온다.

권훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
