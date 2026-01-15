8130억원 돈잔치 PGA투어…내일 개막전에 김시우 출격

소니오픈, 하와이서 나흘간 열려

김, 2023년 정상… 우승 후보 7위

한국 김주형·김성현·이승택 참가

이미지 확대 김시우

2026-01-15 28면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

8130억원의 상금을 놓고 세계 최고의 골프 선수들이 기량을 겨루는 미국프로골프(PGA)투어 2026 시즌이 16일(한국시간) 막을 올린다.개막전은 미국 하와이주 호놀룰루의 와이알레이 CC(파70)에서 나흘 동안 열리는 소니오픈(총상금 910만 달러)이다.올해 PGA투어 대회는 소니오픈부터 4억 5000만 달러(약 6661억원)가 걸린 정규시즌 36차례, 1억 달러(약 1478억원)를 나눠주는 플레이오프 3차례 등 38차례 열린다.한국 선수로는 임성재, 김시우, 김주형, 김성현, 이경훈, 그리고 이번에 새로 발을 딛는 이승택 등이 이번 시즌 PGA투어에서 활동한다.이번 소니오픈에는 김시우, 김주형, 김성현, 이승택이 나선다.김시우는 2023년 소니오픈에서 정상에 오르면서 자신감을 되찾은 좋은 추억이 있다. PGA투어는 김시우를 우승 후보 7위로 꼽았다.작년에 부진했던 김주형과 김성현은 시즌 초반부터 힘을 내야 한다. 데뷔전을 치르는 이승택이 어떤 성적표를 받아들지도 관심사다.세계랭킹 5위 러셀 헨리, J.J. 스펀, 벤 그리핀(이상 미국), 로버트 매킨타이어(스코틀랜드) 그리고 2022년 소니오픈 챔피언인 마쓰야마 히데키(일본)등이 우승 후보로 거론된다.권훈 전문기자