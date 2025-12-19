매킬로이, BBC 올해의 스포츠인 선정…36년 만에 골프 선수로는 수상

이미지 확대 로리 매킬로이.AFP 연합뉴스

지난 4월 치러진 마스터스 토너먼트에서 정상에 오르며 ‘커리어 그랜드 슬램’을 이룬 로리 매킬로이(북아일랜드)가 영국 BBC 선정 올해의 스포츠인이 됐다.BBC는 19일 “올해의 스포츠인에 매킬로이를 선정했다”며 “매킬로이 등이 활약한 라이더컵 유럽 대표팀은 올해의 팀에 선정됐다”고 발표했다.스코티 셰플러(미국)에 이어 남자 골프 세계 랭킹 2위인 그는 올해 4월 치러진 마스터스에서 우승컵을 들어올리며 남자 골프 4대 메이저 대회를 모두 제패하는 ‘커리어 그랜드 슬램’ 위업을 이뤘다. 또 미국프로골프(PGA) 투어에서 마스터스를 포함해 3승을 거뒀다. ‘제5의 메이저’로 불리는 플레이어스 챔피언십도 우승했다.BBC 올해의 스포츠인은 한 해 동안 스포츠계에서 뛰어난 업적을 이룬 사람 중 영국인이거나 영국 거주 또는 영국을 무대로 뛰어난 활약을 펼친 사람을 대상으로 선정한다. 골프 선수가 이 상을 받은 것은 매킬로이가 태어난 1989년 닉 팔도(잉글랜드) 이후 36년 만이다.전 세계 스포츠인을 대상으로 하는 BBC 올해의 월드 스포츠 스타에는 육상 선수인 아먼드 듀플랜티스(스웨덴)가 선정됐다.이제훈 전문기자