세계 1위, 2위 없는 BMW, 한·일 대격돌로 후끈…김효주, “한국에서 우승하고픈 마음이 크다”

세계랭킹 1위인 지노 티띠꾼(태국)과 2위인 넬리 코르다(미국)가 불참한 미국여자프로골프(LPGA) 투어 BMW 레이디스 챔피언십(총상금 230만 달러)에서 김효주를 비롯한 한국 선수와 새롭게 신흥강자로 떠오르는 야마시타 미유를 비롯한 일본 선수 4인방이 운명의 한·일전을 벌인다.김효주와 유해란, 김아림, 야마시타, 해나 그린(호주), 윤이나 등은 15일 전남 해남군 파인비치 골프링크스에서 열린 대회 기자회견에서 저마다 우승에 대한 강한 의지를 보였다. 16일부터 19일까지 열리는 이번 대회는 모두 78명의 선수가 출전해 컷 탈락 없이 우승 경쟁을 벌인다. 그렇지만 티띠꾼을 비롯해 코르다, 4위 리디아 고, 5위 찰리 헐(잉글랜드) 등이 출전하지 않아 한국과 일본의 대결이 될 것이라는 전망이 우세하다.김효주는 “한국에서 우승하고 싶은 마음이 어느 때 보다 크다”면서 “일기예보상으로 주말에 바람이 많이 분다고 하는데 캐디랑 상의를 많이 해야 할 것 같다. 끝나면 흰머리가 늘지 않을까 생각한다”고 말했다.지난 3월 포드 챔피언십 정상에 오른 김효주는 5월에는 국내에서 열린 유럽여자골프 아람코 챔피언십에서 정상에 올랐다. 김효주는 최근 끝난 롯데 챔피언십에서도 황유민에 이어 준우승을 차지하는 등 상승세가 무섭다.부모님 고향이 영암으로 최근까지 3주 동안 휴식을 취하며 컨디션을 끌어올린 유해란도 만만치 않은 우승 후보다. 유해란은 “LPGA 투어 3년차로 국내에서 처음으로 휴식을 취하며 컨디션을 끌어올렸다. 이번 주에 좋은 성적으로 보답할 수 있도록 준비했고 차분하게 경기에 임하겠다”고 말했다.세계랭킹 6위로 메이저대회인 AIG 여자오픈에서 우승하며 LPGA 신인왕 수상이 유력한 야마시타는 “경기장의 바뀐 잔디가 일본이랑 비슷해서 마치 일본에서 플레이하는것 같다”라면서 “즐겁게 플레이하면서 최선을 다하겠다”고 강조했다. 일본은 야마시타 외에도 다케다 리오와 이와이 아키에와 치사토 쌍둥이 자매 등이 우승을 노리고 있다.디펜딩 챔피언인 해나 그린은 “지난해 퍼팅이 잘돼 우승할 수 있었는데 호주에서 3주간 휴식을 취하면서 내 스스로에게 압박을 주지 않으려 한다”고 말했다.최근 두 대회 연속 톱10에 오르며 정상급의 샷 감을 유지하고 있는 김아림은 “지난해 비시즌 때 운동을 잘해서인지 아직 힘이 남아있다”면서 “강한 바람이 예보된 주말에 이를 어떻게 극복하느냐가 중요하다”고 설명했다.한국은 2021년 고진영의 우승을 끝으로 우승과 인연을 맺지 못했는데 이번 대회에서도 해안가의 강한 바람을 어떻게 극복하느냐가 우승의 관건으로 보인다.이들 외에도 올 시즌 US여자오픈 우승자 마야 스타르크(스웨덴)와 아문디 에비앙 챔피언십 우승자 그레이스 김(호주), 올해 우승을 기록한 브룩 헨더슨(캐나다), 카를로타 시간다(스페인), 미란다 왕(중국), 로티 워드(잉글랜드) 등도 출전 명단에 이름을 올려 기량을 겨룬다.해남 이제훈 전문기자