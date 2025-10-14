‘4퍼트 악몽’ 털고 대역전 우승한 티띠꾼

역전패 충격에 한 달간 재충전

이미지 확대 여자골프 세계 1위 지노 티띠꾼(태국)이 지난 12일 중국 상하이에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 상하이 대회에서 대역전극을 펼치며 우승한 뒤 트로피를 든 채 기뻐하고 있다.

여자 골프 세계 1위 지노 티띠꾼(22·태국)이 한 달간 재충전 끝에 대역전 우승 드라마를 연출하며 어이없는 실수 연발로 눈앞에 둔 트로피를 날렸던 악몽을 극복해 화제다.티띠꾼은 지난 12일 중국 상하이에서 막을 내린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 상하이 대회에서 5차 연장 혈투 끝에 가쓰 미나미(일본)를 제치고 우승했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 티띠꾼의 소감이었다. 그는 기자회견에서 “신시내티에서 진 뒤 솔직히 말하면 정말 많이 울었다. 한동안 캐나다에서 골프 생각을 잠시 내려놓고 시간을 보냈다”고 고백했다. 그가 언급한 건 바로 지난달 15일 펼쳐진 크로거 퀸시티 챔피언십 최종일 경기다.당시 한 타 차 선두였던 그는 마지막 18번 홀(파5)에서 이글 기회를 잡았지만 ‘4퍼트 대참사’를 겪고 버디를 낚은 찰리 헐(잉글랜드)에 한 타 뒤져 우승컵을 내줬다.15m 거리 이글 퍼트를 놓친 티띠꾼은 1.5m 버디 퍼트만 성공해도 우승이었다. 그렇지만 퍼트가 다소 강해 홀컵을 지나갔다. 연장전으로 갈 수 있었던 1.2m짜리 파퍼트도 홀컵을 스쳐 지나갔다.대역전패 충격으로 괴로워하던 티띠꾼은 긴 휴식을 취했다. 티띠꾼은 “‘무슨 일이 있더라도 과거는 지나간 일’이라는 걸 다시 깨달았다”면서 “사람이라면 누구나 실수할 수 있고 나도 그렇다. 그래서 다시 연습하고 마음을 다잡았다”고 강조했다.그는 그러면서 “모든 승리는 스스로의 노력으로 얻는 것이고 ‘내 시간’이 왔을 때 다시 그 순간을 만들어내고 싶다고 계속 다짐했다”고 덧붙였다. 그는 상하이에선 다른 모습을 보였다. 4라운드 중후반까지 선두 가쓰에 4타 차까지 뒤졌지만 이를 극복해 승부를 연장으로 끌고 갔고, 끝내 정상을 밟았다.티띠꾼은 “지난 대회에서 있었던 일이 아직 제 기억 속에 남았지만 이번에 다시 제 능력을 증명하고 싶었다. 마치 꿈이 이뤄진 것 같다. 어깨에 짊어진 부담감을 털어냈다”고 활짝 웃었다.이제훈 전문기자