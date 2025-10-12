“죽지 않는다” 세계랭킹 1위 티띠꾼, 불사조 같은 신공 발휘하며 올 시즌 LPGA 첫 다승…이소미는 공동 4위

이미지 확대 지노 티띠꾼. LPGA 제공

가쓰 미나미.AFP 연합뉴스

대회 개최전부터 엉망인 그린 컨디션으로 논란을 불러일으켰던 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 LPGA 상하이(총상금 220만 달러)에서 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)이 5차 연장의 혈투를 벌인 끝에 가쓰 미나미(일본)을 따돌리고 올 시즌 2승째를 거뒀다. 올 시즌 치러진 26번의 대회 우승자가 모두 다른 상황에서 처음으로 티띠꾼이 다승자 명단에 이름을 올렸다.티띠꾼은 12일 중국 상하이 치중 가든 골프클럽(파72·6703야드)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 7개를 몰아치는 신들린 경기감각을 앞세워 9언더파 63타를 기록하며 최종합계 24언더파 264타로 가쓰 미나미(일본)와 연장에 돌입했다.중반까지 선두 가쓰에게 4타나 뒤진 2위였던 티띠꾼은 후반들어 신들린 퍼팅 감각을 선보였다. 14번 홀(파4)부터 16번 홀까지 3개 홀 연속 버디를 잡아 추격의 불을 당긴 티띠꾼은 17번 홀에서 가쓰가 환상적인 칩인 버디를 성공하며 두 타차로 벌어져 승부가 끝나는 듯했다. 그렇지만 티띠꾼은 보란 듯이 긴 이글퍼트로 맞서 동타를 이끌어냈다.연장전은 더 극적이었다. 18번 홀과 10번 홀에서 열린 연장전에서 먼저 승기를 잡은 쪽은 가쓰였다.18번 홀에서 열린 1차 연장에서 승부를 가리지 못하자 같은 홀에서 열린 2차 연장에서 티띠꾼은 티샷이 호수로 떨어지면서 1벌타를 받아 패색이 짙었다. 그렇지만 티띠꾼은 3번째 샷을 갤러리 관중석에 맞혀 공이 핀 근처로 떨어지게 하는 신기를 발휘하며 파세이브에 성공했다. 반면 가쓰는 3m거리의 버디 퍼트에 실패하며 승부는 3차 연장전으로 돌입했다.10번 홀로 옮겨 치러진 3차 연장과 18번 홀에서 다시 치러진 4차 연장에서도 두 선수는 승부를 가리지 못했다.승부가 기운 것은 5차 연장. 다시 18번 홀에서 치러진 5차 연장에서 티띠꾼은 세컨드 샷을 핀 1m 이내에 붙이며 버디 기회를 잡았고 가쓰가 친 두 번째 샷은 그린에 올라오지 못해 결국 파세이브에 만족해야 해 기나긴 승부가 마무리됐다. 긴 승부에 마침표를 찍은 티띠꾼은 힘겨웠다는 듯 옅은 미소를 지으며 올해 두 번째 우승의 순간을 즐겼다.12일까지 치러진 26번의 LPGA 투어에서 단 한 명도 2승 이상을 올리지 못한 상황에서 티띠꾼은 처음으로 올 시즌 LPGA 다승자가 됐다.뿐만 아니라 지난 7월 LPGA 투어 에비앙 챔피언십에서 2차 연장 끝에 그레이스 김(호주)에게 우승 트로피를 내준 아픈 연장전의 추억도 뒤로 하게 됐다. 티띠꾼은 2023년 말레이시아에서 열린 LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십에서 무려 9차 연장을 치른 끝에 준우승한 경험이 있다.명승부를 펼친 LPGA 투어 선수들은 이제 한국으로 무대를 옮긴다. LPGA 투어 가을 ‘아시안 스윙’ 첫 대회를 마친 선수들은 16일부터 19일까지 전남 해남 파인비치 골프 링크스에서 열리는 BMW 레이디스 챔피언십에서 경쟁을 이어간다.한편 마지막날 버디 4개, 보기 1개를 합해 3언더파 69타를 쳐 최종합계 17언더파 271타를 적어낸 이소미는 호주 교포 이민지(3위·319언더파 269타)에 이어 공동 4위에 이름을 올렸다. 이소미가 올 시즌 톱5 성적을 낸 건 이번이 5번째다. 신지은은 16언더파 272타로 공동 7위, 김아림은 15언더파 273타로 10위를 기록했다. 최혜진은 13언더파 275타로 공동 11위, 김세영은 12언더파 276타로 공동 15위에 올랐다. 2오버파 74타를 친 윤이나는 최종 합계 9언더파 279타 공동 26위로 이번 대회를 마쳤다.이제훈 전문기자