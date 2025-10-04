김효주, “내일은 더 공격적으로 하겠다”…LPGA 투어 롯데 챔피언십서 황유민과 공동 2위

이미지 확대 김효주.대홍기획 제공

이미지 확대 황유민.대홍기획 제공

이미지 확대 이와이 치사토. 대홍기획 제공

김효주와 황유민이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십(총상금 300만달러) 3라운드에서 공동 2위에 올랐다.김효주는 4일(한국시간) 미국 하와이주 오아후섬 에바비치의 호아칼레이 컨트리클럽(파72·6566야드)에서 열린 대회 3라운드에서 보기 없이 버디만 6개를 기록하며 6언더파 66타를 쳤다.중간 합계 12언더파 204타를 기록한 김효주는 선두인 이와이 아키에(일본·13언더파 203타)에 한타차 뒤진 공동 2위에 자리했다.2022년 이 대회에서 우승한 김효주는 3년 만에 다시 이 대회 우승을 향한 가능성을 열어놨다. 특히 김효주는 지난 3월 포드 챔피언십에서 이미 첫승을 거둔 바 있어 이번 대회 우승하게 되면 LPGA 투어에서 처음으로 다승을 하게 된다. LPGA 통산 7승을 거둔 김효주는 올 시즌 CME 포인트 랭킹 7위로 한국 선수 중에서는 가장 상위에 자리하고 있다.김효주는 “보기없는 라운드인지 몰랐는데 경기가 끝난뒤 알게 됐다”면서 “어제보다 좋은 샷과 퍼팅이 잘돼서 만족스러운 라운드가 됐다”고 말했다. 그는 “선두권에 있다보니 우승에 대한 생각을 안할수 없는데 내일은 좀 더 공격적으로 해서 하루하루 더 나아지는 모습보이겠다”고 다짐했다.전날 10언더파를 기록하며 개인 최고스코어를 세웠던 황유민은 이날 버디 1개, 보기 4개로 타수를 줄이지 못하고 3타를 까먹으면서 김효주와 공동 2위로 경기를 마쳤다. 2026년 LPGA 투어 진출을 노리는 황유민이 이번 대회에서 우승하면 퀄리파잉 시리즈를 거치지 않고 곧바로 LPGA 투어 선수가 될 수 있다.지난해 이 대회 챔피언인 김아림은 이날 버디 7개에 보기 1개로 중간합계 10언더파 206타로 공동 12위로 순위를 다시 끌어올렸다.김아림은 “마지막홀에 버디를 잡은 것은 바람이 불어 유리하게 작용했기 때문”이라면서 “바람이 강하게 불면 나에게 더 유리하게 때문에 내일도 내가 하고자 하는 샷에 집중할 것”이라고 말했다.올 시즌 LPGA 투어에서는 다승자가 나오지 않은 상황에서 1위 이와이나 공동 2위 김효주가 이번 대회에서 우승하면 올해 LPGA 투어에서 처음으로 2승을 거둔 선수가 된다.김효주와 황유민 외에도 가쓰 미나미(일본), 메건 캉, 브룩 매슈스, 제시카 포어바스닉(이상 미국), 젠베이윈(대만), 폰아농 펫람(태국) 등 총 8명이 공동 2위에 포진해 마지막날 치열한 경쟁을 예고했다.올해 아직 LPGA 투어 우승이 없는 넬리 코르다(미국)가 11언더파 205타로 공동 10위에 이름을 올렸다. 2라운드까지 공동 8위였던 윤이나는 공동 21위로 밀렸다.이제훈 전문기자