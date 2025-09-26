캘러웨이 어패럴, 추석 맞이 선물 아이템 공개

이미지 확대 켈러웨이 어패럴 제공

캘러웨이 어패럴은 26일 추석 명절을 맞아 소중한 이에게 감사의 마음을 전할 수 있는 선물 아이템을 공개했다.이번 컬렉션은 가을의 감성을 담아낸 디자인과 간절기부터 늦가을까지 폭넓게 활용할 수 있는 실용성을 겸비해 계절의 변화 속에서도 편안하고 세련된 스타일을 연출할 수 있도록 했다.부드러운 터치감이 돋보이는 빅 체크 패턴 풀오버는 필드 위에서 단정하면서도 감각적인 룩을 완성해준다. 또 캐시미어 니트는 브랜드 고유의 골프 아이덴티티를 반영하면서 가볍지만 뛰어난 보온성을 자랑한다.전용 쇼핑백과 선물 상자, 캘러웨이 로고와 트리플트랙 골프볼 라인을 모티브로 디자인된 기프트 태그를 함께 제공해 작은 디테일까지 세심하게 고려한 패키지로 받는 순간부터 특별한 경험을 선사한다.추석 선물 아이템은 캘러웨이 어패럴 공식 홈페이지와 소셜미디어 채널을 통해 확인 가능하며 전국 주요 매장 및 공식 온라인 몰에서 구매할 수 있다.이제훈 전문기자