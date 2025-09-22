LPGA 월마트 NW 아칸소 챔피언십 악천후로 18홀 경기로 축소…상금 200만달러 지급

이미지 확대 LPGA 홈페이지 캡처

미국여자프로골프(LPGA) 투어 월마트 NW 아칸소 챔피언십(총상금 300만달러)이 폭우 등 악천후로 인해 18홀 경기로 축소됐다. 대회조직위원회와 LPGA 투어는 대회가 열린 미국 아칸소주 로저스의 피너클 컨트리클럽(파71)에 대회 최종일 22일(한국시간)에도 악천후가 계속되자 이같이 결정했다.LPGA에 따르면 대회 당일 3.25인치(약 80㎜)의 폭우가 내린 데다 추가로 호우가 더 올 것으로 예보가 되면서 경기 진행이 어렵다고 보고 경기를 취소하기로 했다.전날 진행 예정됐던 2라운드부터 천둥과 번개를 동반한 강우로 인해 정상 진행이 되지 않았다. LPGA 투어는 대회 최종일인 이날 2라운드 잔여 경기와 3라운드를 치르려 했으나 악천후로 불가능했다.아칸소 챔피언십은 공식 대회 최소 기준인 2라운드 36홀을 충족하지 못해 공식 대회로 인정받지 못하게 됐다. 또 출전 선수에게는 CME 포인트가 부여되지 않는다.다만 규정에 따라 상금은 부여된다. 총상금 300만 달러 중 절반인 150만 달러는 상위 65위까지 순위에 따라 나눠준다. 50만 달러는 출전 선수 144명 전원에게 3500달러씩을 별도로 지급한다.1라운드에서 8언더파 63타를 친 세라 슈멜젤(미국), 가쓰 미나미(일본)가 공동 1위에 올랐다. 이소미가 공동 3위(64타)에 올랐지만 기록은 인정받지 못한다. 이 대회는 지난 2007년 처음 열렸을 때도 악천후 때문에 18홀밖에 치르지 못했던 전력이 있다.이번 대회가 축소되면서 이 대회를 마지막으로 은퇴를 발표한 스테이시 루이스의 기구한 사연도 화제가 됐다. 2007년 아칸소대에 재학 중이던 루이시는 당시 이 대회에 출전해 1위를 차지했으나 악천후로 인해 정식대회로 인정받지 못하면서 LPGA 첫 우승의 기쁨을 누리지 못했다.이제훈 전문기자