마제스티골프, 플래그십 신형 모델 ‘서브라임’출시

마제스티골프는 17일 최고급 기술과 디자인이 집약된 플래그십 신형 모델 ‘서브라임(SUBLIME)’을 출시했다고 밝혔다.이번 신제품은 고품격 골프 라이프를 추구하는 비즈니스 리더와 혁신적인 성능을 추구하는 엘리트 골퍼를 위한 최상의 클럽 라인을 제공한다.서브라임은 3D 프린팅 기술을 드라이버와 아이언 페이스에 도입해 향상된 반발력을 통해 압도적인 비거리 성능을 실현했다. 또 마제스티 역사상 가장 가벼운 샤프트에는 초고탄성 카본을 사용해 강한 탄성과 정교한 임팩트가 가능하도록 설계됐다.화려하면서도 우아한 디자인은 세련된 라이프스타일과 조화를 이루며 고객에게 서브라임을 소유하는 것만으로도 특별한 만족감을 선사한다.마제스티골프 관계자는 “서브라임은 마제스티의 예술성과 기술력이 집약된 플래그십 모델로 단순한 장비를 넘어 골퍼의 품격과 감성을 모두 만족시키는 명품 클럽”이라고 말했다.이제훈 전문기자