리디아 고, 이민지 “LPGA 대회 코스 난도와 한국 대회 비슷하다”…긴 전장으로 클럽 선택 승부 가를 듯

이미지 확대 발언하는 리디아 고 발언하는 리디아 고

(인천=연합뉴스) 임순석 기자 = 17일 인천 서구 청라 하나글로벌캠퍼스에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 공식 기자회견에서 리디아 고가 발언하고 있다. 2025.9.17

soonseok02@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

이미지 확대 발언하는 이민지 발언하는 이민지

(인천=연합뉴스) 임순석 기자 = 17일 인천 서구 청라 하나글로벌캠퍼스에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 공식 기자회견에서 이민지가 발언하고 있다. 2025.9.17

soonseok02@yna.co.kr

(끝)





<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계랭킹 3위로 지난해 파리올림픽 금메달과 미국여자프로골프(LPGA) 투어 명예의 전당에 최연소로 입회한 리디아 고(뉴질랜드)는 “LPGA코스와 한국 대회의 코스가 특별히 다르지 않다”라고 말했다.리디아 고는 18일부터 나흘 동안 인천시 베어즈베스트 청라 골프클럽(파72)에서 열리는 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 개막을 앞두고 17일 열린 공식 기자회견에서 “일반적인 LPGA 대회 코스 난도는 한국 대회와 비슷하다”며 “다만 대회 때마다 잔디가 달라서 적응이 좀 힘들고 아무래도 LPGA 투어 대회에는 강한 선수가 많아서 더 어렵게 느껴질 수 있다”고 덧붙였다.최근 LPGA 투어 메이저대회에 다녀온 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 선수들이 코스가 어려워 혀를 내둘렀다는 반응에 리디아 고는 “메이저대회만 유독 어렵다. 나는 한국 코스가 쉽다고 생각지 않는다. 재작년에는 못 친 게 아닌데도 컷 탈락했다”고 너스레를 떨었다.세계랭킹 4위로 지난 6월 치러진 메이저 대회인 KPMG 위민스 PGA챔피언십에서 우승하며 LPGA 투어 통산 11승을 거둔 이민지도 “메이저대회만 경험하면 어렵다고 생각할 수 있다”고 거들었다. 그렇지만 세계적인 선수도 한국의 코스 설계가 그렇게 쉽지는 않다”고 진단했다.오히려 리디아 고와 이민지는 이번 대회 우승을 위해서는 날씨를 감안한 적절한 클럽 선택이 승부를 가를 것으로 전망했다. 대회가 열리는 베어즈베스트 청라 골프클럽은 파72에 6781야드의 긴 코스인데 3, 4라운드에는 6813야드로 더 늘어난다. 여기에 대회를 앞두고 비까지 내리면서 공이 구르는 거리가 줄어 체감 거리는 더 늘어날 것으로 보인다.리디아 고는 “긴 클럽을 잘 사용해할 것 같다”고 진단했다. 이민지도 “비가 와서 코스가 길어졌다. 페어웨이가 젖어있어서 볼에 진흙도 묻을 것 같다”면서 “모든 선수한테 어려운 코스고 페어웨이를 지키는 게 중요하다”고 내다봤다.디펜딩 챔피언 마다솜은 “비가 와서 공이 떠서 날아가는 거리를 확보하는 게 급선무”라면서 “짧은 거리에서야 핀을 노리겠지만 아무래도 중장거리 버디 퍼트를 자주 쳐야 하는데 그게 승부의 열쇠가 될 듯하다”고 말했다. 비거리가 짧은 KLPGA 투어 상금랭킹 1위 노승희는 “두 번째 샷 거리를 잘 맞추는 데 집중하고 짧은 홀에서 버디 노리겠다”고 전략을 소개했다.돌풍의 신인 김민솔은 “아직 연습 라운드를 마치지 못해 코스 파악이 덜 됐지만 다들 길다고 하더라. 긴 클럽을 많이 써야 하고 그린이 좀 튈 수 있다. 다양한 샷을 구사하는 게 중요할 것 같다”고 말했다.1년 만에 국내 대회에 나서는 이민지는 “한국 대회에 오면 (열광적으로 응원하는) 팬클럽을 보는 게 재미있다. 미국대회에서 볼 수 없는 에너지를 느낀다”고 말했다.리디아 고는 “어릴 때 한국에 오면 부담스러웠다. 잘 치고 싶었고 좋은 모습 보이고 싶어서 욕심도 냈다”면서 “이제 나이가 들어서인지 편하게 내 플레이에 집중할 수 있는 것 같다. 전에는 한국 와서 안 풀리면 속상했는데 지금은 행복하게 경기한다”고 밝혔다.인천 이제훈 전문기자