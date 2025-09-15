‘빨간바지’ 입었는데…김세영, LPGA 크로커 퀸 시티 챔피언십서 공동 5위로 3개 대회 연속 톱10

이미지 확대 김세영.AFP 연합뉴스

이미지 확대 찰리 헐.AP 연합뉴스

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 빨간 바지를 입고 역전 우승을 자주 거둬 ‘빨간 바지의 마법사’로 불리는 김세영이 역전 우승을 노렸지만 아쉽게도 공동 5위에 만족해야했다. 그렇지만 김세영은 3개 대회 연속 톱10에 진입하며 상승세를 이어갔다.김세영은 15일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴 타운십의 TPC 리버스벤드(파72)에서 열린 LPGA 투어 크로거 퀸 시티 챔피언십(총상금 200만 달러) 대회 마지막 날 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다. 최종합계 15언더파 273타를 적어낸 김세영은 로빈 최(호주), 넬리 코르다(미국), 하타오카 나사(일본) 등과 공동 5위에 이름을 올렸다. 20언더파 268타로 정상에 오른 찰리 헐(잉글랜드)과 격차는 5타였다.LPGA투어 통산 12승의 김세영은 2020년 11월 펠리컨 위민스 챔피언십 이후 5년 동안 우승하지 못했다. 그렇지만 지난달 CPKC 여자오픈 공동 10위, FM 챔피언십 3위에 이어 LPGA투어 3개 대회 연속 톱10에 이름을 올리며 상승세를 이어갔다.3라운드까지 선두에 4타 차로 공동 9위를 달렸던 김세영은 마지막날 역전 우승을 노렸지만 힘이 조금 모자랐다. 4번 홀(파4)에서 버디를 잡은 김세영은 7번 홀(파3)에서 한 타를 더 줄이며 기세를 올렸다. 그렇지만 8번 홀(파5)에서 보기로 상승세가 주춤해졌다.11번 홀(파5)과 12번 홀(파3), 14번 홀(파4)에서 버디로 기세를 올렸지만 16번 홀(파3)에서 보기가 나오면서 추격의 동력을 잃었다.김세영은 “마지막 3개 홀에서 좋은 기회가 있었으나 아무것도 만들어내지 못해 조금은 실망스럽지만 전반적으로는 좋은 경기를 했다. 다음 주가 기대된다”고 말했다.헐은 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국·19언더파 269타)이 마지막 홀에서 4퍼트 보기의 악몽을 겪는 사이 티띠꾼을 한 타 차로 제치고 3년 만에 극적 우승을 차지했다.17번 홀(파4)에서 티샷 실수로 티띠꾼에게 한 타 차로 밀리며 패색이 짙었던 헐은 티띠꾼이 18번 홀(파5)에서 보기에 그치는 동안 버디를 낚으며 역전우승을 이뤘다. 헐은 2016년 CME그룹 투어 챔피언십과 2022년 볼런티어스 오브 아메리카 클래식에 이어 LPGA투어 통산 3승을 챙겼다.헐은 “지난 몇 년 준우승이 많았고 최근 몇 주에도 AIG 여자오픈과 이후 레이디스 유러피언투어 대회에서 준우승했는데 그 끝에 우승하게 돼 정말 기쁘다”고 말했다. 그러면서 그는 “타이거 우즈가 어떻게 이런 엄청난 압박감 속에 그렇게 많은 대회를 우승했는지 모르겠다”면서 “1피트가 10피트처럼 느껴졌다”고 혀를 내둘렀다.로티 워드(잉글랜드)가 18언더파 270타로 3위, 야마시타 미유(일본)가 17언더파 271타로 4위에 자리했다. 최혜진은 13언더파 275타로 리디아 고(뉴질랜드), 이민지(호주) 등과 공동 14위를 기록했다. 임진희는 공동 22위(11언더파 277타), 김아림은 공동 29위(10언더파 278타)에 자리했다.이제훈 전문기자