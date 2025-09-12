김세영·김아림·박금강, LPGA 투어 퀸시티 챔피언십 첫날 공동 3위…선두와 3타 차

이미지 확대 김세영. AFP 연합뉴스

이미지 확대 김아림. AP 연합뉴스

김세영과 김아림, 박금강이 나란히 선두와 3타 차 공동 3위로 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십(총상금 200만달러)을 시작했다.김세영은 12일(한국시간) 미국 오하이오주 해밀턴타운십의 TPC 리버스벤드(파72·6876야드)에서 열린 대회 첫날 1라운드에서 버디 8개, 보기 2개로 6언더파 66타를 기록했다. 김아림, 박금강, 천페이윤(대만), 패티 타바타나킷(태국) 등과 공동 3위다. 선두는 9언더파 63타의 짠네티 완나센(태국)였다.지난달 말 FM 챔피언십 3위에 올랐던 김세영은 최근 6개 대회에서 4번의 톱10을 달성했던 상승세를 이어갔다. 그는 2020년 11월 펠리컨 챔피언십 이후 4년 10개월 만에 투어 13승째를 노린다.김아림은 이글 1개와 버디 7개, 보기 3개 등 6언더파 66타로 1라운드를 마쳤다. 올해 시즌 개막전 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트에서 우승한 김아림은 LPGA 투어 첫 2승에 도전한다. 이번 시즌 LPGA 투어를 보면 23개 대회가 끝난 시점에 2승을 거둔 선수가 한 명도 없다. 박금강도 버디 7개, 보기 1개로 3위가 됐다.지지 스톨(미국)이 7언더파 65타, 선두에 2타 뒤진 단독 2위에 자리했다. 넬리 코르다(미국)는 공동 9위(5언더파 67타), 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 공동 26위(3언더파 69타)다. 디펜딩챔피언인 교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)는 2언더파 70타, 공동 45위에 머물렀다.서진솔 기자