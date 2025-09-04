2년 만에 고국땅 찾은 ‘메이저 퀸’ 전인지, “LPGA 진출 도움이 필요하다 싶으면 언제든 답해주고 도와주고 싶은 마음 있다”

이미지 확대 전인지와 김민솔.KLPGA 제공

이미지 확대 전인지.KLPGA 제공

이미지 확대 전인지. 이천 이제훈 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국과 미국, 일본에서 메이저 타이틀만 8차례 얻어 ‘메이저 퀸’이라는 별명을 갖고 있는 전인지는 더 큰 무대를 노리는 후배 선수들을 향해 “도움이 필요하다 싶으면 언제든 답해주고 도와주고 싶은 마음이 있다”고 말했다.전인지는 4일 경기 이천 블랙스톤 이천(파72·6722야드)에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 시즌 세 번째 메이저 대회인 KB금융 스타챔피언십(총상금 15억원) 1라운드를 버디 2개, 보기 3개를 기록하고 1오버파 73타로 이동은 등과 함께 공동 39위에 이름을 올렸다.2015년 이 대회 챔피언이기도 한 전인지는 이듬해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에 진출해 활약 중이다. 지난해 5월 US여자오픈 이후 시즌을 중단했다가 올해 복귀한 뒤 15개 대회에서 공동 18위가 최고 성적일 정도로 전성기의 모습은 아니다.그렇기에 압박도 많았다. 그는 “이제 내가 나이를 먹어 젊은 친구들에 비해 부족한가라고 느껴지다가도 한국에 오면 오히려 이런 부분이 신경이 안쓰이고 더 해볼 수있겠는데 라는 생각을 갖게 된다”고 소개했다.그러면서도 전인지는 “멘털 코치와 함께 얘기를 나누고 마음도 많이 편해지면서 오히려 목표설정이 더 뚜렷하게 된 것 같다”고 말했다.이날 박지영, 김민솔과 함께 같이 플레이를 한 전인지는 “플레이하다 알게 됐는데 민솔 선수가 저랑 띠동갑이라는 사실을 알게됐다”며 “오히려 젊은 선수들하고 경기하면서 더 좋은 기운을 많이 받게 되는 것 같다”고 웃었다.올해 LPGA 무대에 진출한 윤이나가 고전하고 있는 것과 관련 그는 “전체적으로 LPGA 무대 기량이 상승한것 같다”며 “LPGA에 도전할 수 있는 시간도 너무 많이 남아있기 때문에 저는 모두가 원하는 것을 응원해주고 싶다”고 강조했다.그는 LPGA 무대에 진출한 후배들에게 해줄 조언이 있느냐는 말에 “그들이 오히려 저를 보곤 ‘언니 힘들죠’라고 말한다”며 “먼저 LPGA 무대에 진출한 사람으로서 도움이 필요하다 그러면 언제든지 답해주고 도와주고 싶은 마음이 있다”고 설명했다.LPGA 무대에서 일본 선수들이 두각을 드러낸 것과 관련, 그는 “AIG 여자오픈과 스코티시 오픈에서 일본 선수들과 연습할 기회가 있었는데 모두들 그 대회에서 좋은 성적을 냈다”며 “기세라는 것이 있는데 그게 일본 선수들이 많은 모양”이라고 말했다.전인지는 LPGA 무대에서 아쉬운 성적을 받아든 것과 관련 “아직 의욕이 제가 생각했던 것보다 더 크고 하고 싶은 욕심이 있다는 것을 알게 됐다”며 “어쩔 수 없이 내려놔야 한다면 그것만큼 억울한게 없는만큼 제가 할 수 있는 것은 다 해보고 싶다”고 강조했다.올 시즌 덕신 EPC와 스폰서 계약을 체결한 문정민이 버디 7개, 보기 2개로 5언더파 67타로 단독 선두에 나섰다.문정민은 5번 홀(파5)과 8번홀, 9번홀, 10번홀(이상 파4)에서 3연속 버디를 잡았으며 13번과 14번홀에서도 버디를 잡으며 순항했으나 15번홀(파5)과 16번홀(파3)에서 연속 보기로 주춤했다. 그렇지만 문정민은 마지막 18번홀(파5)에서 다시 버디로 노승희, 이가영, 이정민을 한타차로 따돌리고 선두에 이름을 올렸다.노승희는 “오늘 그린 공략할 때 파 세이브 하기 쉬운 곳으로 보내려고 했던 전략 잘 맞아 떨어졌다”며 “버디 4개 보다 보기 없이 1라운드 끝내서 기분 좋다”고 말했다.이 대회 메인스폰서 후원을 받는 방신실도 3언더파 69타로 5위에 올랐다. 디펜딩 챔피언 유현조는 2언더파 70타로 김민솔 등과 함께 공동 6위에 올라 타이틀 방어를 위한 기초를 마련했다.이천 이제훈 전문기자