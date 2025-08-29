통산상금 1위 박상현 2년 만에 13번째 우승트로피 노린다…KPGA 동아회원권 둘째 날 단독 선두 질주

이미지 확대 박상현.KPGA 제공

한국프로골프(KPGA) 투어에서 통산상금 1위에 빛나는 박상현이 2년 만에 13번째 우승을 향한 질주를 이어갔다.박상현은 29일 경기도 광주시 강남300 컨트리클럽(파70)에서 열린 KPGA 투어 동아회원권그룹 오픈(총상금 7억원) 둘째 날 보기 없이 버디만 7개를 잡아내며 7언더파 63타를 때렸다. 중간합계 13언더파 127타를 기록한 박상현은 박은신을 한 타차로 제치고 선두를 질주했다.박상현은 지난 2023년 제네시스 챔피언십에서 통산 12번째 우승을 거둔 이후 작년과 올해 두 시즌 동안은 우승이 없었다. 통산상금(55억1745만원) 1위로 많은 우승을 한 그는 이번 대회 전까지 한 달 반 가량을 쉬었다.박상현은 “어제보다 내용 면에선 좋지 않았는데 퍼팅이 잘 돼서 타수를 많이 줄인 것 같다”며 “드라이버샷 미스가 많았음에도 리커버리를 잘했고 페어웨이를 지켰을 때 버디를 많이 잡았다”고 돌아봤다. 그러면서 “연습을 더 하면서 감을 잡아야 할 것 같다”고 덧붙였다. 이날 박상현은 그린 적중률이 61.1%에 불과했지만 보기 하나 없이 버디 7개를 쓸어 담았다.그는 하반기 첫 대회인 동아회원권그룹 오픈 개막 2주 전에야 연습을 다시 시작했다. 박상현은 “상반기에 너무 안됐다. 골프채를 사흘 안 잡든 한 달 안 잡든 똑같다고 생각해 아예 골프채를 놨다”고 말했다.원래 시즌이 끝나면 1, 2개월은 골프채를 안 잡는 게 습관이라는 박상현은 “어떤 느낌인지 잘 알고 과감하게 휴식기에 쉬었던 것이 이렇게 좋은 경기를 펼치게 된 된 요인 같다”고 설명했다박상현은 “최근 1년 정도 성적이 좋지 않았는데 지금 감각만으로도 만족하고 있다. 이번 대회를 떠나서 샷 감만 좋다고 하면 다음 대회나 다른 대회에서도 자신이 있다”며 “우승 경쟁에 대한 두려움보다 얼마나 페이스를 유지하느냐가 중요할 것 같다. 샷을 조금 더 날카롭고 정교하게 연구하고 연습할 생각”이라고 밝혔다.1라운드에서 7언더파 63타를 때려 선두에 올랐던 김재호는 2타를 잃어 박상현에 8타 뒤진 채 3라운드를 치르게 됐다. 디펜딩 챔피언 이동민은 5타를 줄여 중간 합계 7언더파 133타로 반환점을 돌았다.이제훈 전문기자