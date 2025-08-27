스코틀랜드 등 6개국 내셔널타이틀 골프대회 우승자 마스터스, 디오픈 자동 출전

이미지 확대 마스터스를 주최하는 오거스타 내셔널 골프클럽과 디오픈을 주관하는 R&A는 27일(한국시간) 공동으로 발표한 성명에서 스페인과 일본, 홍콩 등 6개국 내셔널 타이틀 대회 우승자에게 출전권을 부여하는 등 내년 출전권 변경안을 공개했다. 사진은 지난 4월 열린 마스터스 토너먼트에서 우승한 로리 매킬로이가 그린 재킷을 입는 모습. AP 연합뉴스

스코틀랜드와 스페인, 일본, 홍콩, 남아프리카공화국, 호주 6개국 내셔널 타이틀 골프대회 우승자는 마스터스와 디오픈 출전권을 자동으로 받는다.마스터스를 주최하는 오거스타 내셔널 골프클럽과 디오픈을 주관하는 R&A는 27일(한국시간) 공동으로 발표한 성명에서 6개국 내셔널 타이틀 대회 우승자에게 출전권을 부여하는 등 내년 출전권 변경안을 공개했다. 다만 이번 마스터스 자동출전권 대상국에서 한국오픈이 빠져 아쉬움이 남는다.이번 출전권 변경의 핵심은 6개국 내셔널 타이틀 대회 우승자에게 마스터스 자동 출전권을 부여하는 것이다.프레드 리들리 오거스타 회장은 “마스터스는 오래전부터 국제적인 대표성을 확보하는 것이 중요하다는 점을 인식해 왔다”며 “역사 깊은 내셔널 타이틀 대회에서 정상에 오른 세계 최고의 선수들을 인정한다는 뜻”이라고 말했다.마스터스의 이런 변화는 2013년부터 디오픈을 주관하는 R&A가 각국 내셔널 타이틀 대회 우승자를 디오픈에 출전하도록 한 것을 따라가는 것이다. 디오픈은 지난해까지 한국오픈을 포함한 전 세계 11개국 대회를 통해 출전권을 배분한 바 있다.오거스타와 R&A의 이번 조치로 PGA 투어 대회에 출전하지 못하는 LIV 골프 선수들의 마스터와 디오픈 출전 기회가 늘게 됐다. LIV 골프 선수들도 내셔널 타이틀 대회에는 출전할 수 있기 때문이다. 반면 한국의 경우 디오픈에 2명이 출전하던 것이 올해부터 1명으로 줄어들었다.대한골프협회 관계자는 이날 “유럽은 스페인만 포함이 되면서 프랑스와 이탈리아 등이 문제제기를 하고 있는 것으로 알고 있다”면서 “협회도 선정 기준과 관련해 마스터스측에 질의를 해놓고 답을 기다리는 중”이라고 말했다.이와 함께 마스터스는 정상급 선수가 거의 출전하지 않는 PGA 투어 가을 시리즈 대회 우승자에게는 마스터스 출전권을 주지 않기로 했다. 호주오픈, 남아공 오픈, 스페인 오픈, 홍콩 오픈은 LIV 골프 선수가 세계랭킹을 끌어 올리려고 대거 출전하는 대회다. 지난 2024년 호아킨 니만(칠레)이 마스터스에 초청된 것도 호주 오픈 우승 덕분이었다.이제훈 전문기자