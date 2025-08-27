여름방학 마치고 2개월 만에 재개하는 KPGA, 옥태훈 25년 만에 3연속 우승 도전

이미지 확대 KPGA 제공

이미지 확대 옥태훈.KPGA 제공

이미지 확대 전재한.KPGA 제공

이미지 확대 사돔 깨우깐자나.KPGA 제공

지난 6월 한국프로골프(KPGA) 투어 군산 CC오픈을 마지막으로 2개월간의 긴 여름방학에 들어갔던 KPGA 투어가 28일부터 경기도 광주의 강남 300컨트리클럽(파70·6863야드)에서 열리는 동아회원권그룹 오픈(총상금 7억원)을 시작으로 후반기 일정에 돌입한다.지난해 전북 장수의 장수 골프&리조트에서 열렸지만 올해는 수도권으로 옮겨 두 달간의 공백을 구름 갤러리로 만회할 참이다. 경기 분당에서도 가까운 강남300 컨트리클럽에 KPGA 투어 대회가 열리는 것은 처음이다. 코스 전장이 길지 않아 기존 514야드 거리의 파5홀로 운영되는 1번 홀과 569야드 거리의 파5홀인 10번 홀을 파4홀로 조정했다.무엇보다도 144명이 참가하는 이번 대회에서 주목할 부분은 긴 여름방학 전 KPGA 선수권대회에서 첫 우승에 이어 군산 CC오픈에서도 정상에 오른 옥태훈이 3대회 연속 우승을 차지할지 여부다. 옥태훈이 만일 3대회 연속 우승에 성공한다면 2000년 최광수 이후 25년 만에 KPGA 투어 연속 우승을 달성하게 된다.KPGA 투어에서 한 시즌 3개 대회 연속 우승은 최광수와 함께 1991년 매경오픈, 캠브리지멤버스오픈, 일간스포츠포카리오픈에서 연속으로 우승한 최상호까지 단 2명만이 가진 진기록이다.이번 시즌 홀로 2승을 거둔 옥태훈은 상금(8억 2308만원), 제네시스 대상 포인트(4940점), 최저 타수(69.09타) 등 주요 부문에서 모두 선두에 오르며 압도적인 시즌을 보내고 있다. 지난해 대상 등을 휩쓸었던 장유빈을 연상케하는 대목이다. 이 때문에 3회연속 우승가능성도 충분하다는 전망이 나온다.옥태훈은 “휴식기 동안 훈련도 열심히 하고 충분히 휴식도 취해 컨디션이 좋다”며 “언제나 그랬듯이 목표는 컷 통과다. 매 라운드 최선을 다해 플레이할 것”이라고 말했다.다만 올 시즌 개막전인 KPGA 클래식 우승자이자 제네시스 포인트 2위인 김백준, 상금 부문 2위에 자리한 이태훈(캐나다) 등도 호시탐탐 2승을 노리고 있다. KPGA 선수권대회와 군산 CC오픈에서 3위를 차지하는 등 3개 대회 연속 톱5에 들었던 신용구나 2개 대회 연속 톱5에 진입한 전재한도 주목해야 할 선수다.지난 5월 열린 코오롱 한국오픈 우승자인 사돔 깨우깐자나(태국)도 이번 대회 출전자 명단에 이름을 올렸다. 주로 아시안투어 무대에서 활동하는 그는 GS칼텍스 매경오픈, 코오롱 한국오픈, 신한동해오픈 등 아시안투어와 공동 주관으로 펼쳐지는 대회에 출전했으나 이번에는 처음으로 KPGA 투어 단독 주관 대회에 모습을 보인다.이제훈 전문기자