유해란, 대회 2연패 및 시즌 2승 노린다…LPGA 투어 FM챔피언십 28일 개막

이미지 확대 유해란, 포틀랜드 클래식 공동 7위로 마감 [포틀랜드=AP/뉴시스] 유해란이 17일(현지 시간) 미 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터CC에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식 최종 라운드 2번 홀에서 티샷하고 있다. 유해란은 16언더파 272타로 박성현과 함께 공동 7위를 기록하며 대회를 마쳤다. 2025.08.18.





<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

유해란이 지난 시즌 유일한 우승을 차지했던 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM챔피언십(총상금 410만달러)에서 대회 2연패와 함께 시즌 2승을 정조준한다.유해란은 28일(한국시간)부터 나흘간 미국 매사추세츠주 노턴의 TPC 보스턴(파72·6533야드)에서 열리는 대회 출전자 명단에 이름을 올렸다.이번 대회는 유해란이 지난 시즌 유일하게 우승을 했던 신설 대회다. 그렇지만 총상금이 410만 달러에 달해 5대 메이저대회를 제외하면 가장 큰 대회다. 이 때문에 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)을 비롯해 2위 넬리 코르다(미국), 올해의 선수 1위 이민지(호주) 등 톱랭커가 다수 출격한다. 메이저대회에서 강세를 보이고 있는 일본 선수인 사이고 마오와 야마시타 미유(이상 일본) 등도 다승을 노린다.지난 시즌 고진영과 연장 혈투 끝에 우승을 차지한 유해란은 지난 5월 블랙 데저트 챔피언십에서 우승하며 LPGA 투어 통산 3승을 거뒀다.유해란은 그렇지만 이후 상승세를 이어가지 못하고 있다. 우승 이후 치른 9개 대회에서 ‘톱10’이 단 한 번뿐이었고 컷 탈락도 2번이나 당했다. 무엇보다 유해란에게는 분위기 반전이 필요하다. 2023년 LPGA에 데뷔해 매년 1승을 거뒀지만 올해 우승하게 된다면 처음으로 다승을 이루게 된다. 특히 올 시즌 타이틀방어에 성공하면 시즌으로는 처음으로 LPGA 투어의 첫 다승자에 이름을 올리게 된다.LPGA투어는 22개 대회를 치른 현시점까지도 아직 2승 이상을 기록한 선수가 한 명도 없다. 모두 우승자가 다를 만큼 춘추전국시대를 이루고 있다.한국선수는 지난해 이 대회 유해란에게 고배를 마신 고진영을 비롯해 최혜진과 김세영, 이소미, 임진희, 김아림, 양희영 등도 우승을 노리고 있다.무엇보다도 박성현과 윤이나에게는 이번 대회가 내년 시드 확보를 위한 중요한 대회가 될 전망이다. 현재 CME 랭킹이 111위인 박성현과 77위인 윤이나는 10월 열리는 ‘아시안 스윙’에 출전하기 위해선 70위 이내로 순위를 끌어올려야 한다.아시안 스윙에서 포인트를 쌓아야 시드 보장 마지노선이 80위 이내 진입을 기대할 수 있기 때문이다. 지난주 CPKC 여자오픈에서 2년 7개월 만의 LPGA 투어 대회 우승과 7년 만의 고국 내셔널 타이틀 탈환을 일궈낸 브룩 헨더슨(캐나다)은 기세를 몰아 2주 연속 우승을 벼르고 있다.이제훈 전문기자