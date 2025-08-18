PGA 투어 활동 중인 임성재, 김시우 오는 10월 고국 팬 앞에 선다…KPGA 제네시스 챔피언십 출전 확정

이미지 확대 대회조직위원회 제공

미국프로골프(PGA) 투어에서 활동하는 임성재와 김시우가 오는 10월 고국 팬 앞에서 경기를 펼친다.한국프로골프(KPGA) 투어 제네시스 챔피언십 조직위원회는 18일 충남 천안시 우정힐스 컨트리클럽에서 열리는 KPGA 투어 제네시스 챔피언십에 임성재와 김시우의 출전이 확정됐다고 밝혔다.DP월드투어를 겸해 열리는 이번 대회에 PGA 투어에서 활동 중인 디펜딩 챔피언 안병훈의 출전이 확정된 상황에서 임성재와 김시우도 모습을 드러내면서 PGA 투어에서 활동하고 있는 한국 선수 3명의 모두 출전해 치열한 경쟁이 예상된다.2019년 첫 출전에서 우승하며 KPGA 투어 생애 첫 승을 기록한 임성재는 2023년 2번째 출전에서는 공동 2위를 기록한 바 있다.임성재는 “과거 제네시스 챔피언십 정상에 올랐다는 것에 자부심을 가지고 있으며 당시 우승이 고국인 한국에서 거둔 생애 첫 우승이었기 때문에 더욱 의미가 깊다”면서 “고국에서 경기하는 건 언제나 환영할 일이고 올해 다시 그 기회를 갖게 돼 매우 기대된다. 10월 도전을 손꼽아 기다리고 있다”고 말했다.제네시스 챔피언십에 처음 출전하는 김시우는 2022년 신한동해오픈 출전 이후 약 3년 만에 국내에서 경기한다. 김시우는 “오랜만에 고국에서 플레이할 수 있어 정말 설렌다”면서 “한국에서 마지막으로 출전한 이후 몇 년이 흘렀고 그만큼 고국의 팬들과 다시 소통할 수 있기를 기다려왔기 때문에 이번 대회에서 좋은 경기력으로 화답하고 싶다”고 말했다.제네시스 챔피언십의 입장권은 공식 티켓 판매채널인 ‘에티켓’(eticketgolf)에서 온라인으로 판매하고 있다. 주요 포털에서 ‘골프티켓’으로도 검색할 수 있다.9월 14일까지 1차 얼리버드 기간 정가의 30% 할인 판매하며 9월 15일부터 2차 얼리버드 기간에는 20% 할인한다.국내외 최정상 선수 126명이 출전하는 제네시스 챔피언십은 DP 월드투어 시즌 최종 플레이오프 진출을 향한 마지막 관문이다. KPGA 투어 우승자에게 제네시스 포인트 1300점이 주어지는 시즌 마지막 대회다.이제훈 전문기자