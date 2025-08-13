KPGA DP 월드투어 공동 주관 제네시스 챔피언십, 천안 우정힐스 CC서 개최…안병훈, 디펜딩 챔피언자격으로 출전
한국프로골프(KPGA) 투어와 DP 월드투어가 공동 주관하는 제네시스 챔피언십(총상금 400만달러)이 충남 천안 우정힐스 CC에서 개최된다.
KPGA는 13일 올해 제네시스 챔피언십이 10월 23일부터 나흘간 개최되며 KPGA 투어 선수 36명과 DP 월드투어 선수 90명 등 총 126명이 출전한다고 밝혔다.
개최 장소가 확정됨과 동시에 현재 미국프로골프(PGA)투어에서 활약하고 있는 지난해 우승자 안병훈의 출전도 확정됐다.
안병훈은 “작년 한국 팬 앞에서 우승한 것은 특별한 경험이었고 가족들이 대회 현장에서 우승을 지켜볼 수 있어서 더 뜻깊었다”며 “올해 다시 한국에서 제네시스 챔피언십 타이틀 방어에 나서는 것이 무척 기대된다”고 소감을 전했다. 대회 입장권은 13일부터 공식 티켓 판매 채널인 ‘에티켓’(eticketgolf)에서 예매할 수 있다.
김원섭 KPGA 회장은 “올해 우정힐스CC에서 제네시스 챔피언십을 개최하게 돼 매우 기쁘다”며 “올해 대회도 KPGA 투어와 DP 월드투어를 대표하는 선수가 세계적인 수준의 경기로 대회를 더욱 성공적으로 만들 것이라 확신한다”고 밝혔다.
이제훈 전문기자
