메디힐 군단, 스폰서 대회 휩쓰나… 김아림까지 2년 만에 KLPGA 출격

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 활약 중인 김아림을 비롯해 한국여자프로골프(KLPGA)를 주름잡고 있는 이예원과 박현경, 배소현 등 메디힐 골프단 선수들이 스폰서 대회에서 집안싸움을 펼친다.2년 만에 KLPGA 투어에 모습을 보이는 김아림은 14일 경기 포천의 몽베르 컨트리클럽(파72)에서 개막하는 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 10억원) 대회에서 이예원 등과 우승을 놓고 자웅을 겨룬다. 이번 대회에 메디힐 소속으로 나서는 선수는 모두 13명에 달한다.2023년 8월 한화 클래식 이후 2년 만에 초청 선수로 한국 투어 무대에 서는 김아림은 해외파의 자존심을 세우려 한다. KLPGA 투어 소속이던 2020년 12월 US여자오픈에서 깜짝 우승하며 미국 무대에 진출한 김아림은 지난해 11월 롯데 챔피언십에서 트로피를 추가했고, 올해 1월 메디힐과 스폰서 계약을 맺었다. 김아림은 최근 끝난 시즌 마지막 메이저 대회 AIG 여자오픈에서 3라운드까지 단독 2위였고 최종 라운드 챔피언조에서 우승 경쟁 끝에 공동 4위를 차지하는 등 상승세를 타고 있다.역시 올해부터 메디힐 후원을 받는 이예원과 배소현은 이번 대회 우승을 위해 지난주 열린 제주 삼다수 마스터스 대회도 건너뛰며 체력을 비축했다. 전반기에만 3승을 거둔 이예원은 “후원사 대회인 만큼 잘하고 싶은 마음이 크다”면서 “이 대회를 겨냥해 아이언과 드라이버샷을 정교하게 치는 연습을 중점적으로 했다”고 소개했다.메디힐 모자를 쓰고 처음 후원사 대회에 나서는 박현경도 산악 코스에 강한 만큼 유력한 우승 후보로 거론된다. 박현경은 ﻿“지난해(3위)보다 더 좋은 성적을 거두고 싶다”고 우승 욕심을 에둘러 드러냈다. 메디힐 소속 외에는 이 대회 초대 챔피언이자 지난 대회 우승자인 박지영은 디펜딩 챔피언 자격으로 2연패를 노리고 있다. 이예원에 이어 올 시즌 2승을 거둔 방신실이 우승을 추가하며 다승왕 경쟁에 나설지 등 눈길을 끄는 요소가 많다. 평균 타수 1위의 유현조와 통산 20승에 1승만을 남겨둔 박민지 등이 어떤 성적을 낼지도 관심이다.이제훈 전문기자