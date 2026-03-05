‘아시아 e스포츠’ 대표들 경남 진주에 모인다

4월 ‘2026 아시아 이스포츠 대회’

7개국 선수들 6개 종목서 실력 겨뤄

이미지 확대 대회 이미지. 2026.3.5. 경남도 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

아시아 7개국 e스포츠 대표 선수들이 다음 달 경남 진주에 모인다.경남도는 ‘2026 아시아 e스포츠 대회’(ECA)가 4월 24일부터 26일까지 진주실내체육관에서 열린다고 5일 밝혔다.대회는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회, 경남도, 진주시가 공동 주관한다. 경남문화예술진흥원, 경남e스포츠협회, 진주시e스포츠협회는 협력 기관으로 참여한다.한국을 비롯해 중국·일본·베트남·태국·필리핀·몽골 등 7개국 국가대표 선수단과 관계자 150여명이 참가한다. 각국은 이르면 이달 말까지 자체 선발전을 거쳐 종목별 국가대표를 확정할 예정이다.참가 선수단은 ‘이터널 리턴’, ‘배틀그라운드 모바일’, ‘e풋볼 시리즈’, ‘스트리트 파이터6’, ‘철권8’, ‘킹 오브 파이터즈15’ 등 6개 종목에서 실력을 겨룬다.e스포츠는 2023년 항저우 아시안게임 때 정식 종목으로 채택됐다. 이번 대회는 9월 개막하는 아이치-나고야 아시안게임 전초전 성격을 띠고 있어 치열한 국가대항전이 될 전망이다.선수단·관람객 등 3000명 이상의 방문이 예상되면서 도는 지역 e스포츠 산업 기반 강화와 지역 경제 활성화 효과를 기대하고 있다.진주 이창언 기자