가면 쓴 당구 인플루언서 ‘해커’, 최강 산체스 꺾고 64강행 이변

2026~27 PBA-LPBA 챔피언십

5년 전에도 강자 잡고 4강 진출

이미지 확대 당구 인플루언서 ‘해커’가 지난 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27 PBA-LPBA 챔피언십 남자부 128강전에서 공을 칠 준비를 하고 있다.

PBA 제공

세줄 요약 해커, 와일드카드로 PBA 128강 출전

지난 시즌 1위 산체스 3-0 완파

64강 진출과 함께 이변 연출

2026-05-20 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

당구 인플루언서로 와일드카드 초청을 받은 아마추어 선수가 지난 시즌 프로당구(PBA) 랭킹 1위 다니엘 산체스(웰컴저축은행)를 꺾는 이변을 일으켰다.당구 유튜버 ‘해커’는 지난 18일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026~27 PBA-LPBA 챔피언십 남자부 128강전에서 산체스를 세트 점수 3-0으로 완파하고 64강에 진출했다.해커는 국제식 대대에서 40점대를 치는 아마추어 고수로 2021~22 시즌에도 와일드카드로 초청받아 프레드릭 쿠드롱(벨기에)을 비롯해 필리포스 카시도코스타스 등 당구 강자를 모두 누르고 4강에 진출해 주목받았던 적이 있다. 오랜만에 다시 PBA 무대에 모습을 드러낸 해커는 산체스와의 경기에서도 아마추어답지 않은 실력을 과시하며 산체스를 당황하게 만들었다.해커는 1세트에서 3이닝 1점에 그친 산체스의 부진을 틈타 순식간에 10점 고지에 오른 뒤 10이닝 만에 15-10으로 기선을 잡았다. 상승세를 탄 해커는 2세트에서도 15-6으로 승리하며 2세트를 가져갔다. 해커는 3세트에서도 초반부터 정밀한 타격으로 빠르게 달아나며 한때 7점 차까지 격차를 벌렸다. 산체스가 뒤늦게 추격전을 펴 13-13 동점(10이닝)까지 따라붙었지만 해커가 11이닝에서 남은 2점을 채우며 승패를 갈랐다.가면을 쓰고 경기하는 것에 대해 그는 “5년 전에도 받은 질문이다. 사실 제가 당구를 더욱 잘 칠수 있는 컨디션은 가면을 벗었을 때”라면서 “PBA투어 출전은 ‘당구 인플루언서 해커’로 저를 불러주셨기 때문에 가면을 쓰는 거다. 시간이 지나서 가면을 벗고 제 본명으로 PBA에 도전하는 날이 오지 않을까 싶다”고 밝혔다.이제훈 전문기자