‘16년 만에 부활’ 당구 국가대표…2030 도하 AG 금메달 4개 목표

세줄 요약 16년 만에 당구 국가대표 15명 최종 확정

조명우·서서아 등 4개 종목 대표 선발

도하 AG 금메달 4개 이상 목표 제시

이미지 확대 서수길 대한당구연맹 회장과 국가대표 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 대한당구연맹 제공

이미지 확대 대한민국 국가대표 당구대표팀 선수들. 대한당구연맹 제공

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대한당구연맹이 16년 만에 부활한 당구 국가대표 15명을 선발하고 2030 도하아시안게임에서 금메달 10개 중 4개를 따내겠다는 야심 찬 계획도 밝혔다.대한당구연맹은 지난 28일부터 29일까지 이틀간 서울 잠실 DN콜로세움에서 열린 2026 대한민국 당구 국가대표 선발전 파이널 라운드를 통해 캐롬 3쿠션, 포켓 9볼, 스누커, 잉글리시빌리어드 등 4개 종목의 국가대표 15명의 최종 명단을 확정했다고 30일 밝혔다.캐롬 3쿠션 남자부에서는 세계 최정상급 기량을 자랑하는 조명우(서울시청)가 대표팀 명단에 이름을 올렸다. 세계 3쿠션 1위인 조명우는 국내 선수 중 가장 세계 랭킹이 높은 선수를 선발한다는 원칙에 따라 선발전을 거치지 않고 자동으로 선발됐다.조명우와 함께 허정한(경남당구연맹), 고교생 신분으로 파란을 일으킨 송윤도(홍성고부설방송통신고)가 태극 마크의 영예를 안게 됐다.조명우는 “국가대표로 선발된 만큼 대한민국을 대표한다는 무거운 책임감을 느낀다”며 “단순한 개인의 성적을 넘어 한국 당구의 위상을 높이기 위해 매 순간 최선을 다하겠다”고 말했다.여자부에서는 허채원(서울당구연맹), 김하은(남양주당구연맹), 최다영(충북당구연맹)이 선발돼 국제무대 정복에 나선다.포켓 9볼에서는 명실상부한 여자 에이스 서서아(인천광역시체육회)가 이름을 올렸다. 서서아는 “지난해 세계선수권대회 우승의 좋은 흐름을 계속 이어가고 싶다”면서 “국가대표로서 더 성숙한 모습과 결과로 팬들의 성원에 보답하겠다”고 소감을 전했다.한국 여자 포켓볼을 대표하는 선수이자 지금은 프로당구연맹(PBA)에서 활약하는 스승 김가영에 대해서는 “업적 쌓는 걸 보면서 저도 뒤에서 따라가고 있다. (김가영이 못 딴 아시안게임 금메달을) 제가 딴다면 저 역시 새로운 길을 열 수 있을 것”이라고 말했다.포켓 9볼 여자부에는 서서아와 함께 이하린(경북당구연맹), 임윤미(서울시청)가 선발됐으며, 남자부에서는 이대규(서울시청), 황용(전남당구연맹), 고태영(경북체육회)이 태극마크의 주인공이 됐다.당초 이번 선발전은 18명이 뽑힐 예정이었으나 복수 종목 대표로 뽑힌 선수의 활약이 두드러졌다. 이대규는 포켓 9볼에 이어 스누커 종목에서도 국가대표로 선발됐으며 스누커와 잉글리시빌리어드 두 종목을 휩쓴 이근재(부산광역시체육회)와 백민후(경북체육회)도 2개 종목 국가대표 타이틀을 거머쥐었다. 잉글리시빌리어드 남은 한 자리는 황철호(전북당구연맹)가 차지했다.2010 광저우 대회를 끝으로 아시안게임 무대에서 사라졌던 당구는 2030 도하 대회에 금메달 10개가 걸린 큰 무대로 부활한다.대한당구연맹은 대표팀 선수들을 위해 집체 훈련, 멘털 코칭, 국제 대회 파견 등 체계적인 지원을 할 예정이다. 특히 당구연맹은 대표팀 선발을 시작으로 중장기프로젝트인 로드 2030 프로젝트를 시작한다.나근주 대한당구연맹 사무처장은 “2030년 카타르에서 열리는 도하아시안게임 당구 종목에 총 10개의 금메달이 걸려 있다”며 “대한당구연맹은 이 중 금메달 4개 이상 획득을 목표로 설정했다”고 소개했다.서수길 대한당구연맹 회장은 “이번 선발전은 대한민국 당구가 아시아를 넘어 세계 최강으로 자리매김하기 위한 첫걸음”이라며 “국가대표 선수들이 훈련에만 매진하고 국제무대에서 경쟁력을 발휘할 수 있도록 관리 체계를 단계적으로 정비하고 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.이제훈 전문기자