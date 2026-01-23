‘여제’ 김가영 빛났다… PBA 첫 2회 우승컵

하나카드, 팀리그 제패 드라마

이미지 확대 지난 21일 경기 고양시 킨텍스 프로당구(PBA) 스타디움에서 열린 2025~26시즌 파이널 6차전에서 SK렌터카를 꺾고 우승을 차지한 하나카드의 김가영이 공격을 준비하고 있다.

PBA 제공

이미지 확대 하나카드 선수들이 ‘2회 우승’을 의미하는 ‘브이’(V)를 손가락으로 그려 보이는 모습.

PBA 제공

2026-01-23 B6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

하나카드가 프로당구(PBA) 팀리그 왕좌를 2년 만에 탈환하며 사상 최초 2회 우승 기록을 세웠다. 지난 1~2차전에서 4번 모두 승리하며 팀을 우승으로 이끈 ‘당구여제’ 김가영, 3연속 우승컵을 들어 올린 리더 김병호를 비롯해 깜짝 은퇴를 선언한 사카이 아야코(일본)까지, 모두가 진한 눈물을 흘린 드라마 같은 승리였다.하나카드는 21일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 PBA 팀리그 2025~26 포스트시즌 파이널(7전 4승제) 6차전에서 SK렌터카를 세트 점수 4-1로 제압하며 우승했다. 2023~24시즌 첫 우승에 이어 2년 만이다.하나카드는 이날 열린 5차전에서 먼저 2세트를 잡고도 3~6세트를 연달아 내주며 패했다. 그러나 6차전에서는 무라트 나지 초클루(튀르키예)의 분투로 경기를 주도했다. 1세트 남자복식에서 신정주와 초클루가 에디 레펀스(벨기에)-응오 딘 나이(베트남)를 11-10으로 제쳤다.2세트에서는 김가영-사카이가 강지은-히다 오리에(일본)에게 1-9로 졌지만, 3세트에서 응우옌이 응오를 15-9로 꺾으며 세트스코어 2-1을 만들었다. 4세트에서는 초클루-사카이가 2이닝 만에 9-2로 완승하며 기세를 높였고, 이어 5세트에 다시 출격한 초클루가 1이닝부터 하이런 8점을 올리며 8-0까지 달아났다. 상대 팀 조건휘의 추격도 거셌지만, 초클루는 침착하게 11-5로 5세트를 마무리했다.하나카드의 이번 시즌은 그야말로 고난의 연속이었다. 정규리그 1위를 달리다 5라운드에서 부진을 겪으며 3위까지 밀려났다. 그러나 준플레이오프에서 크라운해태(2승 1패), 플레이오프에서 웰컴저축은행(3승 1패)을 차례로 꺾으며 추격에 나섰고, 결국 파이널에서 정규 1위 SK렌터카마저 무너뜨렸다.파이널 최우수선수(MVP)는 김가영에게 돌아갔다. 파이널에서 6승 3패, 애버리지 1.278로 활약하며 팀의 정신적 지주 역할을 톡톡히 했다. 김가영은 “5라운드 때부터 컨디션 난조가 있었고 어려운 상황이 있었다. 옆에서 버텨주고 지켜준 팀원들이 없었다면 회복하지 못했을 것이다”며 동료들에게 공을 돌렸다.이날 사카이가 “이번 시즌을 마지막으로 PBA를 떠나 가족과 시간을 보내기로 결정했다”고 은퇴를 선언해 김가영을 비롯한 팀원들 모두가 울먹이기도 했다. 사카이는 오는 25일부터 열리는 시즌 마지막 정규 투어 ‘웰컴저축은행 PBA-LPBA 챔피언십’을 마친 뒤 자녀의 대학입시에 몰두할 예정이라고 밝혔다.김기중 기자