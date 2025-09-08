김가영, 스롱 피아비 꺾고 시즌 4차투어 우승…통산 16승 달성

이미지 확대 김가영이 7일 열린 프로당구 2025~26시즌 4차투어 결승전에서 우승한 뒤 큐를 들고 환호하고 있다. PBA 제공

김가영(42∙하나카드)이 스롱 피아비(34∙우리금융캐피탈)를 꺾고 여자 프로당구(LPBA) 통산 16번째 우승을 달성했다.김가영은 7일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025~26시즌 4차투어 결승전에서 스롱을 세트스코어 4-2(11-9, 10-11, 11-4, 6-11, 11-4, 11-4)로 승리하고 개막전에 이어 2개월만에 시즌 2승을 달성했다. 자신이 갖고 있는 프로당구 역대 최다 우승(15승) 기록도 16승으로 늘렸다. 스롱은 시즌 3연속 우승 도전 문턱에서 고배를 마셨다.두 선수는 초반부터 접전을 이어갔다. 김가영이 11-9(9이닝)로 첫 세트를 따내자 스롱이 곧바로 2세트를 11-10(8이닝) 1점차 역전 승리하는 등 김가영이 앞서가면 스롱이 따라붙는 흐름이었다. 김가영은 3세트에서 초구를 하이런 9점으로 연결하고 2이닝에서 2점을 마저 채워 11-4로 끝냈다. 이에 질 세라 스롱도 4세트서 뱅크샷 두 방을 포함해 11-6(9이닝)으로 승리해 승부를 원점으로 맞춰놨다.팽팽하던 흐름은 5세트부터 기울기 시작했다. 김가영은 5세트에서 6이닝만에 11-4로 앞서간 데 이어 여세를 몰아 6세트도 11-4(11이닝)로 따냈다.우승을 확정한 뒤 김가영은 “이번 대회는 출발이 안 좋아서 잠도 잘 못 자고, 컨디션 조절도 생각대로 안 됐다”면서 “많은 분이 도와준 덕분에 컨디션을 찾아서 좋은 결과가 나왔다”고 말했다. 이어 “이번 대회는 전체적 컨디션이 좋지는 않았어도 장타(연속 득점)는 꽤 많이 나왔다. 어떻게 균형을 맞춰 잘 나아갈 수 있을지 고민”이라고 돌아봤다.강국진 기자