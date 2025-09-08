대한매일상회 바로가기
김가영, 스롱 피아비 꺾고 시즌 4차투어 우승…통산 16승 달성

강국진 기자
강국진 기자
수정 2025-09-08 08:13
입력 2025-09-08 08:13
김가영(42∙하나카드)이 스롱 피아비(34∙우리금융캐피탈)를 꺾고 여자 프로당구(LPBA) 통산 16번째 우승을 달성했다.

김가영은 7일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025~26시즌 4차투어 결승전에서 스롱을 세트스코어 4-2(11-9, 10-11, 11-4, 6-11, 11-4, 11-4)로 승리하고 개막전에 이어 2개월만에 시즌 2승을 달성했다. 자신이 갖고 있는 프로당구 역대 최다 우승(15승) 기록도 16승으로 늘렸다. 스롱은 시즌 3연속 우승 도전 문턱에서 고배를 마셨다.

두 선수는 초반부터 접전을 이어갔다. 김가영이 11-9(9이닝)로 첫 세트를 따내자 스롱이 곧바로 2세트를 11-10(8이닝) 1점차 역전 승리하는 등 김가영이 앞서가면 스롱이 따라붙는 흐름이었다. 김가영은 3세트에서 초구를 하이런 9점으로 연결하고 2이닝에서 2점을 마저 채워 11-4로 끝냈다. 이에 질 세라 스롱도 4세트서 뱅크샷 두 방을 포함해 11-6(9이닝)으로 승리해 승부를 원점으로 맞춰놨다.

팽팽하던 흐름은 5세트부터 기울기 시작했다. 김가영은 5세트에서 6이닝만에 11-4로 앞서간 데 이어 여세를 몰아 6세트도 11-4(11이닝)로 따냈다.

우승을 확정한 뒤 김가영은 “이번 대회는 출발이 안 좋아서 잠도 잘 못 자고, 컨디션 조절도 생각대로 안 됐다”면서 “많은 분이 도와준 덕분에 컨디션을 찾아서 좋은 결과가 나왔다”고 말했다. 이어 “이번 대회는 전체적 컨디션이 좋지는 않았어도 장타(연속 득점)는 꽤 많이 나왔다. 어떻게 균형을 맞춰 잘 나아갈 수 있을지 고민”이라고 돌아봤다.



김가영이 7일 열린 프로당구 2025~26시즌 4차투어 결승전에서 우승한 뒤 큐를 들고 환호하고 있다. PBA 제공
김가영이 7일 열린 프로당구 2025~26시즌 4차투어 결승전에서 우승한 뒤 큐를 들고 환호하고 있다. PBA 제공


강국진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
