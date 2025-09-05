조재호, 강동궁까지…프로당구 강호들 줄줄이 승부치기서 쓴잔

이미지 확대 강동궁. PBA 제공

이미지 확대 조재호. PBA 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로당구(PBA)를 호령하는 선수들이 시즌 4차 투어 64강에서 줄줄이 승부치기 접전 끝에 탈락하는 이변의 희생양이 됐다.조재호(NH농협카드), 강동궁(SK렌터카), 다니엘 산체스(스페인·웰컴저축은행), 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드)는 4일 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 PBA 4차 투어 64강전에서 모두 탈락했다.128강에서도 승부치기로 올라왔던 조재호는 이번엔 응우옌득아인찌엔(베트남)과 승부치기에서 패했다. 강동궁 역시 장남국과 풀세트 접전 끝에 승부치기에서 패했다. 개막전 우승과 준우승을 합작했던 초클루와 산체스도 각각 배정두, 정대식에게 승부치기에서 덜미를 잡혔다.반면 ‘신성’ 김영원(하림)은 이영훈을 세트스코어 3-0으로 완파하고 이번 시즌 처음으로 32강에 진출했다. 최성원(휴온스), 이충복(하이원리조트), 김준태(하림), 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태), 모리 유스케(일본·에스와이), 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)도 32강 진출에 성공했다.함께 열린 여자부 LPBA 16강에서는 김가영(하나카드), 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈), 히다 오리에(일본·SK렌터카), 임정숙(크라운해태)이 8강에 올랐다.대회 6일 차인 5일에는 PBA 32강전과 LPBA 8강전이 열린다.강국진 기자