프로당구 첫 日챔프

모리, 35차례 출전 끝 생애 첫 우승

이미지 확대 모리 유스케.

PBA 제공

2025-08-13 26면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로당구(PBA) 남자부에서 첫 일본인 챔피언이 탄생했다. 모리 유스케(에스와이)는 11일 밤 경기 고양시 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2025~26시즌 3차 투어 결승전에서 엄상필(우리금융캐피탈)을 세트 점수 4-3(15-3 15-9 15-7 8-15 11-15 1-15 11-4)으로 꺾고 개인 통산 첫 우승을 차지했다. PBA 남자부에서 일본 선수가 우승한 건 이번이 처음이다. 여자부 LPBA를 포함하면 히다 오리에, 히가시우치 나쓰미, 사카이 아야코에 이어 네 번째.당구선수인 아버지 영향으로 큐를 잡은 모리는 2021~22시즌 2차 투어를 통해 PBA 무대에 데뷔했다. 2023~24시즌 에스와이 챔피언십에서 처음 결승에 올라 준우승을 차지했던 모리는 35차례 투어 출전 끝에 정상을 밟았다.첫 세트 초구를 하이런 8점으로 연결하는 등 4이닝 만에 15-3으로 1세트를 따내는 등 기세를 올린 모리는 3세트까지 계속 가지어 가며 손쉽게 우승하는 듯했다. 하지만 엄상필이 힘을 내면서 4세트부터 6세트까지 연달아 내줘 위기에 몰렸다. 마지막 7세트에선 5이닝까지 4-4로 팽팽하게 맞섰지만 모리가 6이닝째 2득점을 추가한데 이어 7이닝째 5점을 몰아치며 경기를 마무리했다.모리는 경기를 마친 뒤 “아직도 꿈 같다. 2년 전 준우승 후 너무 아쉬워 꿈에 나올 정도였는데, 드디어 목표를 이뤘다”﻿고 말했다.강국진 기자